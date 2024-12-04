كرواتيا تعترف للمرة الأولى بارتكاب إبادة جماعية ضد الصرب

اعترفت كرواتيا للمرة الأولى بارتكاب إبادة جماعية ضد الصرب، وفق ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

كرواتيا تعترف بارتكابها إبادة جماعية ضد الصرب

وذكرت نوفوستى، أن "الوفد الكرواتي في لندن، حيث تعقد الدورة السنوية الثانية لإحياء ذكرى الهولوكوست، اعترف أن كرواتيا ارتكبت إبادة جماعية ضد الصرب".

جاء ذلك في الثاني من ديسمبر، عندما قدم ممثلون من زغرب خطة لتحسين منطقة ياسينوفاك التذكارية وفقًا للتعليمات التي أصدرها التحالف الدولي لإحياء الذكرى العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه وبعد العرض الذي قدمه ممثل زغرب، سأل الوفد النمساوي كرواتيا بشكل مباشر عما إذا كانت تعترف بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها منذ فترة طويلة ضد الصرب في ياسينوفاك وفي كامل أراضي جمهورية كرواتيا الاشتراكية، نظرًا لأن المدير السابق لمنطقة النصب التذكاري، إيفو بيجاكوفيتش، استقال بعد أن طالب، كما قيل، بعدم تسمية معاناة الصرب، على عكس اليهود والغجر، بالإبادة الجماعية".

رئيسة وفد كرواتيا تعترف بارتكاب الإبادة الجماعية

وردًا على ذلك، قالت سارة لوستيج، رئيسة الوفد الكرواتي، بشكل حاسم، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر طبيعة الإبادة الجماعية لنظام جمهورية كرواتيا الاشتراكية والجرائم المرتكبة ضد الصرب.

ثم طلبت منها وفود الولايات المتحدة وإسرائيل وصربيا تكرار ذلك، وهو ما فعلته.

وهكذا أكدت كرواتيا رسميا، وللمرة الأولى، موقفها بأنها ارتكبت إبادة جماعية ضد الشعب الصربي الذي عاش على أراضي جمهورية كرواتيا الاشتراكية أثناء وجودها، من عام 1941 إلى عام 1945.

وكان إيفو بيغاكوفيتش، المسؤول عن منطقة ياسينوفاك التذكارية، قد استقال من منصبه قبل بضعة أشهر؛ لأنه لم يرغب في المشاركة في محاولات المراجعة التاريخية والمناقشات حول ما إذا كانت جماعة أوستاشا قد ارتكبت إبادة جماعية ضد الصرب أم جرائم عادلة.

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