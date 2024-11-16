السبت 16 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

اعتقال وزير الصحة الكرواتي، اعرف السبب

وزير الصحة الكرواتي،فيتو
وزير الصحة الكرواتي،فيتو

اعتقلت السلطات الأمنية في كرواتيا، وزير الصحة فيلي بيروش، إلى جانب شخصين آخرين، على خلفية المتاجرة بالنفوذ.

 

اعتقال وزير الصحة الكرواتي

وأكد مدعي عام كرواتيا إيفان توروديتش، اعتقال الوزير بيروش، الذي جرى إعفاؤه من من منصبه.

وقال توروديتش إنه أبلغ رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، باعتقال وزير الصحة بيروش، بحسب ما ذكر موقع "تانيوج" الإخباري.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء بلينكوفيتش لم يكن يعرف عن قضية اعتقال وزير الصحة، قبل أن يبلغه المدعي العام توروديتش، في مكالمة هاتفية.

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