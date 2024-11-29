أهمها الإقلاع عن التدخين، 5 طرق بسيطة للحماية من سرطان الرئة

يحدث سرطان الرئة عندما تنقسم خلايا الرئتين بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يتسبب في نمو الأورام، ويمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الرئة، ولكن تدخين السجائر والتعرض للدخان أو المواد الكيميائية المستنشقة أو السموم الأخرى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة.

التدخين وسرطان الرئة

وتوجد الكثير مما يمكن فعله لـ تقليل فرص الإصابة بسرطان الرئة، وعلى رأسها عدم التدخين وتجنب دخان السجائر من الآخرين، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

إذا لم يكن الشخص قد دخن السجائر من قبل، فإن خطر الإصابة بسرطان الرئة منخفض، بينما إذا كان يدخن حاليًا، وخاصة إذا كان مدخنًا شرهًا، فقد تكون احتمالات الإصابة بسرطان الرئة أعلى بنحو 30 مرة من خطر الإصابة لدى غير المدخنين، كما تؤثر مدة التدخين على نسبة خطر الإصابة.

عوامل الخطر للإصابة بسرطان الرئة

يجب أيضًا تجنب عدد من الأشياء الأخرى التي تعرض الشخص لخطر الإصابة بسرطان الرئة، وتكون كالأتي:

غاز الرادون، هذا غاز مشع عديم اللون والرائحة يمكن أن ينبعث من التربة والصخور، ويمكن أن يتسرب عبر الأساس ويتراكم داخل المنازل المعزولة جيدًا.

سرطان الرئة منتشر في بعض العائلات، ولكن نظرًا لأنه لا يمكن تغيير ذلك، يجب التركيز على الأشياء التي يمكن التحكم فيها.

ماذا يمكن فعله للوقاية من سرطان الرئة؟

على الرغم من أنه لا يمكن منع كل حالة، إلا أنه يمكن اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر.

إذا كان الشخص يدخن، فيجب جعل الإقلاع عن التدخين أولوية قصوى، والذي قد يشكل عائق كبير للبعض، وغالبًا ما يستغرق الأمر عدة محاولات قبل أن يتخلص من هذه العادة نهائيًا.

تجنب مكملات بيتا كاروتين، تشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص المدخنين.

تحقق من وجود الرادون في المنزل، تحمل معظم متاجر الأجهزة مجموعة غير مكلفة وسهلة الاستخدام تقيس مستويات الرادون بدقة.

إذا كان الشخص يعمل مع مواد كيميائية مسببة للسرطان، فيجب اتباع جميع قواعد السلامة لحماية نفسه.

ممارسة الرياضة وتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات، وتقلل هذه العادات الصحية من خطر الإصابة بالعديد من أشكال السرطان، وكذلك أمراض القلب والسكري.

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