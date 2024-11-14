الخميس 14 نوفمبر 2024
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أورام الأقصر لسرطان الأطفال تقدم تجربتها بإنشاء وحدة للرعاية التلطيفية بالشرق الأوسط

أثناء المشاركة
أثناء المشاركة

 شارك فريق طبي من مستشفى  أورام الأقصر لسرطان الأطفال في دورة العمل الإقليمية الأولى في الشرق الأوسط عن الرعاية التلطيفية لمرضى سرطان الأطفال، التي تم عقدها في مدينة الرباط بالمغرب خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 8 نوفمبر 2024.

 

الرعاية التلطيفية لمرضى سرطان

 وتم توجيه دعوة المشاركة في دورة العمل الإقليمية الأولى في الشرق الأوسط من التحالف العالمي لمستشفى سان جود وجمعية شرق المتوسط لسرطان الأطفال والجمعية المغربية لسرطان الأطفال والجمعية الخيرية الأمريكية اللبنانية السورية.

 وخلال دورة العمل قدمت مستشفى أورام الأقصر لسرطان الأطفال تجربتها  في إنشاء وحدة للرعاية التلطيفية بالمستشفى لخدمة الأطفال مرضى السرطان، كما تم التفاعل مع الجمعيات الأخرى للرعاية التلطيفية في المغرب وتونس ولبنان والأردن وفلسطين وقطر وتركيا وعمان والكويت وباكستان.

وتعد الرعاية التلطيفية  للأطفال عبارة عن نوع خاص من الرعاية الداعمة للأطفال الذين يواجهون أمراض الأورام، والتى تركز على الراحة وجودة الحياة، ويعمل فريق الرعاية الملطفة مع الفريق الطبي الأساسي على تقديم الرعاية المفصلة للطفل وأسرته.

 وأوضح الدكتور محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لأورام الأقصر، أن المشاركة في الفعاليات العالمية  انطلاقا من اهتمام المستشفى بتحسين جودة الحياة للأطفال المصابين بالسرطان وانطلاقا من التعاون الإقليمي والدولي للمستشفى في مجال سرطان الأطفال.

 

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