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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستوي النظافة بشوارع المنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مستوي النظافة والإشغالات بشوارع مدينة المنصورة. 

زيادة عدد صناديق القمامة ورفع الاشغالات لتسهيل حركة المرور

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال رفع القمامة وزيادة عدد الصناديق ورفع الاشغالات لتسهيل حركة مرور المواطنين وحركة مرور السيارات.
 

المواطن عليه دور ومسئولية مجتمعية في الحفاظ علي نظافة الشوارع

وأكد  "مرزوق" أن المواطن عليه دور ومسئولية مجتمعية في الحفاظ علي نظافة الشوارع، مشيرًا إلي أن العاملين في أجهزة النظافة بالاحياء والوحدات المحلية لن تستطيع العمل وحدها بدون وعي وإدراك المواطن بمسئولياته وواجباته تجاه وطنه والحفاظ عليه.

وكان أجري اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، جولة بشوارع المنصورة ووجه بإزالة أحد الأدوار المخالفه بإحدى العمارات الواقعه بجوار سور جامعة المنصورة وأمام كوبري الجامعة التابعة لمركز ومدينة المنصورة.

إزالة دور كاملًا مخالف ورفع الأنقاض 

وشهد محافظ الدقهلية أعمال الإزالة ووجه بإزالة الدور كاملًا ورفع الأنقاض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مالك العقار.

40 صورة ترصد جولة محافظ الدقهلية بشوارع السنبلاوين

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جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ورحاب المزين رئيس مركز المنصورة، والعميد علي ابو شعيشع مدير شرطة المرافق، والعميد محمد عمر مأمور قسم أول المنصورة، والمقدم عبدالحميد الشوري رئيس مباحث قسم أول.

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