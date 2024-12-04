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وكيل تعليم الدقهلية يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة "صور"

الاحتفال بذوي الهمم،
الاحتفال بذوي الهمم، فيتو

شهد اليوم الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية، فعاليات الاحتفالية السنوية باليوم العالمي للإعاقة في مدرسة التربية الفكرية.

وكيل تعليم الدقهلية يشهد  فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة

أقيم الاحتفال بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي ولجنة الصحة بمجلس النواب.

فريق طبي متكامل في الاحتفال باليوم العالمي للاعاقة بالدقهلية 

وتم الدفع بفريق طبي متكامل لإجراء كشف عيون لجميع الطلاب وتوفير النظارات بالمجان واستكمال المبادرة الرئاسية لـ التقزم والأنيميا وكذلك إجراء تحليل سكر وقياس ضغط الدم لأولياء أمور الطلاب.

رصد حالات سكر حرجة سيتم التعامل معها 

 و خلال هذا الفحص تم رصد حالات سكر حرجة يتم التعامل معها بمعرفة الفريق الطبي 
كما تم عرض فيديو قصير عن التوعية الصحية للطلاب الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة بعنوان " حلا وحكيم ".

المشاركين في الاحتفال بذوي الهمم 

حضر الفعاليات الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب الأسبق وأمين لجنة الصحة بـ مجلس النواب يرافقها فريق طبي متخصص 
 

استعراض مواهب الطلاب ذوي الهمم 

واستعرض مدير المديرية مواهب الطلاب ذوي الهمم وأبدى سعادته بقدراتهم واهتم بتشجيعهم وأولياء أمورهم لما يبذلوه من جهد في العناية بأبنائهم وسعيهم لدمجهم في المجتمع.

وذلك تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة

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