انهيار جزئي لعقار في الخليفة، والدفاع المدني يبدأ رفع الأنقاض

دفعت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بفريق من الدفاع المدني لرفع آثار أنقاض عقار مكون من 3 طوابق انهار بدائرة قسم شرطة الخليفة.

تلقت قوات الحماية المدنية إخطارًا يفيد بانهيار جزئي لـ عقار بمنطقة الخليفة في محافظة القاهرة، وانتقل رجال الحماية والأمن مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف، وتبين بإجراء المعاينة الأولية سقوط جزئي للعقار دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.