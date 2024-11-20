محافظة الدقهلية يتفقد طلخا ليلا للوقوف على مستوى نظافة الشوارع (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال الوردية المسائية للنظافة في عدد من شوارع مدينة طلخا للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين.

متابعة وجود صناديق القمامة في الشوارع

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة طلخا باستمرار متابعة الوصول إلى المستوى اللائق في النظافة ومتابعة وجود صناديق القمامة في الشوارع وأمام المحال ومتابعة تفريغها أولًا بأول.

استمرار رفع تجمعات القمامة

وتفقد "مرزوق" شارع طريق بلقاس، وصلاح سالم، والكورنيش، وشارع مجمع المدارس بجوار محطة الكهرباء، مشددًا على استمرار رفع تجمعات القمامة من خلال رئاسة المركز وشركة النظافة في إطار منظومة النظافة المعمول بها في المنطقة المركزية.

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين خلال جولته واستمع لمطالبهم، الذين أعربوا عن رضاهم بمستوى النظافة، وأكد لهم أن المتابعة الميدانية مستمرة بشكل يومي وأن الجهاز التنفيذي يعمل من أجل صالح المواطنين في مختلف القطاعات وتقديم أفضل الخدمات الممكنة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الليلية لتفقد الوضع في الشوارع على الطبيعة.

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