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محافظات

تعرف على موعد وأماكن انقطاع المياه في المنصورة السبت المقبل

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية عن انقطاع المياه يوم السبت المقبل.

موعد انقطاع المياه بالمنصورة 

وأوضحت مياه الدقهلية انقطاع المياه من الساعة 9:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، أي ما يعادل 5 ساعات متواصلة، عن منطقة منشية المصطفى بحي غرب المنصورة.

سبب قطع المياه 

وذلك نظرًا لقيام مياه الدقهلية بأعمال ربط خط المياه الجديد على خط المياه القائم بمنشية المصطفى بحي غرب المنصورة  .

علي المواطنين والمصالح تدبير احتياجاتهم 


وتناشد الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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