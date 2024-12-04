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رياضة

تفاصيل مشادة الحكام وأعضاء اللجنة بالاجتماع الفني للجولة الرابعة بالدوري

حكام الدوري،فيتو
حكام الدوري،فيتو

شهد الاجتماع الفني للجنة الحكام لتحليل الجولة الرابعة للدوري الممتاز، مشادة مع أعضاء اللجنة برئاسة ياسر عبد الرؤوف.

وتأتي المشادة بسبب تجاهل لجنة الحكام عددًا من الحكام في إدارة المباريات والاعتماد على أسماء معينة تم تعيينها منذ الجولة الأولى من عمر المسابقة.

وجاء رد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أن الحكم الناجح ستعتمد عليه اللجنة في جميع الجولات، وهو ما أغضب الحكام خلال الاجتماع خاصة وأن غالبية لم ينالوا فرصة لإدارة أي مباراة بالدوري حتى الآن.

وقررت لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف، تحويل طاقم تحكيم مباراة الزمالك التي أقيمت أمام غزل المحلة وانتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، للتحقيق بعد انتشار صور لها مع أحد أصحاب شركات العسل بالمحلة.

واعترف طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمحلة خلال التحقيق  بصحة الصورة المتداولة لهم في زيارة محل العسل قبل مباراة الزمالك والمحلة.

وأكد طاقم التحكيم أن الزيارة عادية ويقوم بها الحكام في جميع المباريات التي تقام في الغربية سواء ممتاز أو محترفين وأنهم لايعرفون بوجود قرار منع زيارة هذا المحل قبل المباريات خاصة أنه يتمتع بعلاقة قوية مع معظم الحكام ومنهم الدوليين.

وتابع طاقم التحقيق أنه سبق زيارة المحل من حكام كبار قبل المباريات.

وقدم الطاقم اعتذارًا للجنة الحكام عن الصورة وعن أي مشكلة قد تحدث بسبب الزيارة وأكد الطاقم أن المباراة ليست بها أية أخطاء تحكيمية كما أظهر التحليل الفني وبالتالي لم تؤثر الزيارة على القرارات.

وعلى الرغم من ذلك قررت لجنة الحكام إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة.

وأعربت  لجنة الحكام عن غضبها بسبب تداول صور لطاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة مع أحد أصحاب شركات العسل  في غزل المحلة، وهو الأمر الذي أثار غضب لجنة الحكام وأعضاء اتحاد الكرة.

جاء ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه صور للاعبي الزمالك مع نفس شركة العسل عقب المباراة. 

وجاء تشكيل طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة على النحو الآتي:

محمود بسيوني حكم للساحة ومعه سمير جمال وخالد حسين، ثنائي مساعدين، وحكم رابع أحمد ناجى.

بينما تقنية الفيديو تواجد عليها محمد الشناوي، حكم فيديو، ويعاونه محمود أبو الرجال، حكم مساعد لتقنية VAR.

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