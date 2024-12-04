الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل التحقيق مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

قررت لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف، تحويل طاقم تحكيم مباراة الزمالك التي أقيمت أمام غزل المحلة وانتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، للتحقيق بعد انتشار صور لها مع أحد أصحاب شركات العسل بالمحلة.

واعترف طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمحلة خلال التحقيق  بصحة الصورة المتداولة لهم في زيارة محل العسل قبل مباراة الزمالك والمحلة.

وأكد طاقم التحكيم أن الزيارة عادية ويقوم بها الحكام في جميع المباريات التي تقام في الغربية سواء ممتاز أو محترفين وأنهم لايعرفون بوجود قرار منع زيارة هذا المحل قبل المباريات خاصة أنه يتمتع بعلاقة قوية مع معظم الحكام ومنهم الدوليين.

وتابع طاقم التحقيق أنه سبق زيارة المحل من حكام كبار قبل المباريات.

وقدم الطاقم اعتذارًا للجنة الحكام عن الصورة وعن أي مشكلة قد تحدث بسبب الزيارة وأكد الطاقم أن المباراة ليست بها أية أخطاء تحكيمية كما أظهر التحليل الفني وبالتالي لم تؤثر الزيارة على القرارات.

وعلى الرغم من ذلك قررت لجنة الحكام إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة.

وأعربت  لجنة الحكام عن غضبها بسبب تداول صور لطاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة مع أحد أصحاب شركات العسل  في غزل المحلة، وهو الأمر الذي أثار غضب لجنة الحكام وأعضاء اتحاد الكرة.

في الوقت الذي انتشرت فيه صور للاعبي الزمالك مع نفس شركة العسل عقب المباراة. 

 وجاء تشكيل طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة على النحو الآتي:

محمود بسيوني حكم للساحة ومعه سمير جمال وخالد حسين، ثنائي مساعدين، وحكم رابع أحمد ناجى.

بينما تقنية الفيديو سيتواجد عليها محمد الشناوي، حكم فيديو، ويعاونه محمود أبو الرجال، حكم مساعد لتقنية VAR.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة الدوري الممتاز الزمالك وغزل المحلة الزمالك والمحلة الزمالك مباراة الزمالك وغزل المحلة محمود بسيوني ياسر عبدالرؤوف

مواد متعلقة

التايمز: السعودية الأقرب لاستضافة كأس العالم 2034.. وانطلاق البطولة في يناير

مبابي يستعد لمواجهة أتلتيك بلباو (فيديو)

العين الإماراتي بالقوة الضاربة أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

أول قرار لاتحاد الكرة بالاجتماع القادم

ميكالي يقرر البقاء في مصر حتى الكريسماس

مواقف إنسانية لسام مرسي.. رفض ارتداء شارة المثليين.. لا يتوقف عن دعم القضية الفلسطينية.. ويرعى مسجدًا بناه والده (فيديو)

موهبة جزائرية، تقارير تكشف خليفة محمد صلاح في ليفربول

إحالة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة للتحقيق

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

أخبار مصر: مؤتمر مرتقب لـ مدبولي، بدء إجراءات عزل رئيس كوريا، تطور في سعر الذهب، بيان من الأوقاف بشأن مقتل إمام بالشرقية

القبض على صاحب شركة و3 من أشقائه باعوا مقابر وهمية للمواطنين

دفعت ثمن تهورها، تفاصيل حبس الفنانة المغربية كريمة غيث

تطور مفاجئ في سعر الذهب في تعاملات اليوم، وهذا ما وصلت إليه سعر الأونصة

أرقام تخض، ارتفاع جديد في أسعار التوابل والبهارات بالأسواق

بيان من وزارة الأوقاف بشأن مقتل إمام وخطيب بقرية أم الزين بالشرقية

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

كان مصابا بداء الكلب، مصرع مُدرسة "عضها" خفاش داخل الفصل

143 حالة وفاة في أسبوعين، مرض غامض يحصد الأرواح بدولة إفريقية

المزيد

خدمات

المزيد

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سطور النهاية في محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالأزهر: الرسول نهى عن التمييز بسبب الإعاقة.. وهذه حقوق ذوي الهمم في الإسلام

تعرف على حكم قطع صلة الأرحام وجزاء قاطعها في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية