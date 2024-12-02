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رياضة

خبير تحكيمي يكشف أحقية الأهلي لركلة جزاء أمام البنك

الأهلي والبنك الأهلي،
الأهلي والبنك الأهلي، فيتو

أكد محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام السابق، أن الأهلي يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي في مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

 

وقال تصريحات محمد فاروق رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق: الأهلي يستحق ركلة جزاء بعد شد ياسر إبراهيم أمام البنك الأهلي.

وأضاف: هدف الأهلي الملغى أمام البنك الأهلي صحيح وقرار الحكم خطأ وحكم الـ VAR أخطأ باستدعاء محمد الحنفي.

وختم: كان من الممكن أن تدفع لجنة الحكام بحكم آخر غير محمد علاء هاشم حكم الـ VAR لأنه بقاله سنة بعيد عن الـ VAR.

وانتهت مباراة النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

جماهير الأهلي توجه رسالة لـ إمام عاشور 

وحرصت جماهير الأهلي على توجيه رسائل لـ إمام عاشور لاعب الفريق بعد أزماته الماضية من خلال تواجدهم في مدرجات إستاد السلام في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

ورددت جماهير الأهلي في المدرجات:"
كل الدعم يا رمضان.. مفيش لاعب فوق الكيان 
إمام عاشور خليك فايق.. النادي الأهلي غير الزمالك
الالتزام أولوية.. تي شيرت الأهلي مسئولية 
صالح قالها الكل يطيع.. النادي الأهلي فوق الجميع.

 

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الدورى المصرى الممتاز البنك الاهلي اتحاد الكرة برنامج الكورة مع فايق هدف الاهلي الملغي

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