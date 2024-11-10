تجديد حبس عاطل متهم بقتل زوجته في الأميرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطل متهم بقتل زوجته في منطقة الأميرية 15 يوما علي ذمة التحقيق للمرة الثانية.

وكانت مباحث قسم شرطة الاميرية تلقت إخطارا من المستشفى بوصول (ف أ) 22 سنة مصابة بحالة اختناق وتوفيت قبل وصولها إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها وبها آثار اختناق وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وأضافت التحريات أن المتهم نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة، أقدم على إثرها على خنق زوجته بواسطة سلك كهربائي حتي توفيت.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.