الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بقتل زوجته في الأميرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطل متهم بقتل زوجته في منطقة الأميرية 15 يوما علي ذمة التحقيق للمرة الثانية.

وكانت مباحث قسم شرطة الاميرية تلقت إخطارا من المستشفى بوصول (ف أ) 22 سنة مصابة بحالة اختناق وتوفيت قبل وصولها إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها وبها آثار اختناق وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وأضافت التحريات أن المتهم نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة، أقدم على إثرها على خنق زوجته بواسطة سلك كهربائي حتي توفيت.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

محكمة جنايات القاهرة منطقة الأميرية قسم شرطة الأميرية

مواد متعلقة

كواليس جلسة محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد.. اعترافات صادمة للجناة.. الدفاع يدعي إصابتهما باضطراب ثنائي القطب.. ومرافعة نارية لجدة المجني عليه

اتفقنا نسرق الضحية ولو صحي نخلص عليه، اعترافات المتهم بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد

المشدد 15 سنة لمتهم بقتل زوجته في الغربية

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

«القاهرة السينمائي» يعطي قبلة الحياة لـ 10 أفلام من أجمل كلاسيكيات الفن المصري (فيديوجراف)

حقيقة مفاوضات بيرسي تاو مع الزمالك

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

وفاة الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية

موعد مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن رقم واين روني الاستثنائي

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي

منوعات

المزيد

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في تصفيات شمال إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

التباهي بالمال والولد، تفسير الشعراوي للآية 34 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads