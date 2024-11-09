السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

المشدد 15 سنة لمتهم بقتل زوجته في الغربية

المشدد 15 سنة لمتهم
المشدد 15 سنة لمتهم بقتل زوجته في الغربية

قضت محكمة جنايات طنطا بالسجن المشدد  15سنة مع الشغل على المتهم بقتل زوجته في صا الحجر ببسيون بمحافظة الغربية

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في القضية رقم 75232 والمقيدة برقم 1782 لسنة 2023 جنايات كلي غرب طنطا، بمركز بسيون بمحافظة الغربية بسبب رفضها الصلح معه والرجوع لمنزل الزوجية.

 

تعود أحداث القصة عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مستشفى بسيون العام بوصول ربة منزل تدعي منه شعبان مطعونه على يد رمضان التومي بسبب خلافات أسرية بينهم، ولفظت أنفاسها الأخيرة إثر الطعنة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات أن الزوج كان متواجد في منزل والد زوجته لمحاولة الصلح ورجوعها معه المنزل ولكن رفضت وحدثت بينهم مشادة كلامية قام الزوج على آثارها بطعن الزوجة.

 

وقال جيران الزوجة أن المتهم رمضان من أهالي قرية صالحجر بمركز بسيون بمحافظة الغربية يعاني من أمراض نفسية قبل الزواج بفترة ودائم الشجار مع زوجته دون أسباب بسبب حالته المرضية وعندما ضاق الأمر بها تركت المنزل وذهبت لبيت والدها وأقدم الرجل على فعلته في مسكن أبيها عندما طلب منها الرجوع معه ورفضت
 

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