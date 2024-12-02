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حوادث

حبس عامل متهم بقتل زوجته خنقًا في التجمع الخامس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عامل متهم بقتل زوجته خنقًا بسبب خلافات بينهما بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.


مقتل ربة منزل علي يد زوجها
البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس إخطارًا من المستشفى العام يفيد بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 32 سنة مصابة بقطع في البلعوم وسحجات على الرقبة وتوفيت أثناء تلقيها العلاج.

وعلي الفور انتقلت  قوة أمنية وبالفحص تبين أن المجني عليها توفيت عقب إصابتها باسفكسيا الخنق والضغط على الرقبة وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

 
عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الخامس النيابة العامة

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