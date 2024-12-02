مبعرفش أسيطر على غضبي، اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته في التجمع

أدلىلا عامل متهم بقتل زوجته خنقًا بسبب خلافات بينهما بمنطقة التجمع الخامس، باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة.

وقال المتهم انه تزوج المجني عليها منذ عام بعد قصة حب كبيرة بينهما ووافق علي أن يعيش نجليها من زواج سابق معهم مشيرا الي انها كانت تعامل نجله من زواج سابق معاملة طيبة.

وأضاف المتهم أن يوم الواقعة نشب بينهما خلاف بسيط ونظرا لكونه شخص يتميز بالعصبية ورد الفعل السريع لم يسيطر علي غضبه وامسك بها وخنقها وعندما شعر بنفسه تركها ولكن كانت قد أصيبت إصابات بالغة.

وأشار المتهم أنه ظل يعالج المجني عليها في المنزل لمدة 5 أيام دون جدوي فنقلها الي المستشفي وتوفيت متأثرة باصابتها قائلا " مكنش قصدي اموتها".

مقتل ربة منزل علي يد زوجها

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس إخطارًا من المستشفى العام يفيد بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 32 سنة مصابة بقطع في البلعوم وسحجات على الرقبة، وتوفيت أثناء تلقيها العلاج.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين أن المجني عليها توفيت عقب إصابتها بإسفكسيا الخنق والضغط على الرقبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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