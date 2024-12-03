أخبار مصر اليوم: قرار بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة.. وظائف جديدة في وزارة الري.. ووقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتسديد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

وينص القرار على أنه في الحالات الأخرى، يتم تسديد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بما يعادل قيمته بالجنيه المصري، وفقًا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسميًا من البنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك المستحقة.

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يشهدان توقيع عقد إغلاق وتأهيل مقلب قلابشو للمخلفات

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء توقيع عقد إغلاق وتأهيل المقلب العمومي للمخلفات بقلابشو بمحافظة الدقهلية وذلك ضمن أنشطة مشروع مصرف كيتشنر والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ٧٩ مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٨ ملايين يورو.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشروع تطهير مصرف كيتشنر و الذي سيعود بالنفع على ملايين المواطنين في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، من خلال تحسين الأحوال البيئية والصحية، وتطهير المياه، وهو ما ينعكس على دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة.

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024.

وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، في:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

مدير تعليم الجيزة يحوّل مدير مدرسة للتحقيق نتيجة إهماله في أعمال الصيانة والنظافة

قام سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية مكثفة شملت عددًا من المدارس بإدارتي منشأة القناطر وأوسيم.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الاهتمام بنظافة المدارس وصيانتها، وتفعيل دور الإشراف التربوي والأخصائيين الاجتماعيين، وتحسين جودة التعليم، كما وجه بتكريم عدد من المعلمات المتميزات في مدرسة الجلاتمة الجديدة تقديرًا لجهودهن.

وقام وكيل الوزارة بتوجيه عقوبات إدارية لمدير مدرسة الشهيد محمد عادل أحمد الطويل نتيجة إهماله في أعمال الصيانة والنظافة، كما وجه بتكليف مدير المرحلة بتواجده في مدرسة برطس الإعدادية المشتركة ومتابعة تنفيذ التعليمات السابقة، وأمر بسرعة استعجال قرار الشئون القانونية لمدير المدرسة.

توجيهات عاجلة لتذليل العقبات لتنفيذ المدينة الطبية وفق معايير الجودة العالمية

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، آخر مستجدات العمل بمشروع إنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، خلال اجتماعه مع ممثلي شركة INCOME للخدمات الهندسية، حيث وجّه الوزير بضرورة الإسراع في تذليل أي عقبات تعترض المشروع، الذي يُعد أحد المشروعات الوطنية الكبرى.

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استُهل بتأكيد الدكتور خالد عبدالغفار على اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع، الذي يُتوقع أن يُحدث تحولًا نوعيًا في مجالات الطب، والبحث العلمي، والتدريب الطبي، وأكد الوزير أن المدينة الطبية ستساهم في تعزيز الكفاءات الطبية بمختلف التخصصات، بما في ذلك فرق التمريض.

وظائف جديدة في وزارة الري والموارد المائية 2025، اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

ينتظر العديد من شباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وبالتحديد الحاصلون على كليات الهندسة إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف جديدة في وزارة الري والموارد المائية 2025.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية عن وظائف جديدة في وزارة الري والموارد المائية 2025، وذلك في يناير المقبل 2025.

وظائف جديدة في وزارة الري والموارد المائية 2025، واتفق الدكتور هانى سويلم وزير الري والموارد المائية والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إجراء مسابقة تكميلية في شهر يناير 2025 لتلبية احتياجات الوزارة من المهندسين

افتتاح مشروعات تطويرية بمستشفى عين شمس التخصصي

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم، عددًا من المشروعات التطويرية الهامة بمستشفى عين شمس التخصصي.

واستعرض الدكتور هشام أنور جهود التطوير التي شهدتها عدة مشروعات بمستشفيات جامعة عين شمس، بإجمالي تكلفة بلغت 77 مليون جنيه، في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، مما يعكس التزام الجامعة بتقديم خدمات صحية تواكب أعلى المعايير العالمية.

التضامن الاجتماعي تشهد انطلاق أول بطولة رياضية شاملة لذوي الإعاقة

نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت مها هلالي، مستشار فني الوزيرة لشئون الإعاقة والتأهيل، انطلاق أول بطولة رياضية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل تحت اسم “Unity Cup”.

جمعت البطولة التي أقيمت في صالة الدكتور حسن مصطفى الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر 20 فريقًا من الشركات الخاصة التي تدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، للتنافس في رياضتي كرة الهدف للمكفوفين وكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة.

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من الصين لبرامج الماجستير والدكتوراه

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية برامج الشراكة الدولية في توفير فرص للباحثين المصريين، للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالاتهم الأكاديمية وتحسين قدراتهم.

وفي هذا الإطار أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، عن منح للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه مقدمة من جمهورية الصين الشعبية طبقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في عدد من المجالات وتشمل؛ (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، وبناء شبكات الاتصالات والمعلومات، والأمن السيبراني، وعلوم الهندسة البحرية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الصناعية، والعلاج الطبيعي، واللغة الصينية وآدابها)، وكذلك التخصصات التي تخدم رؤية مصر 2030.

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