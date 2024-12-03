رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتسديد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

وينص القرار على أنه في الحالات الأخرى، يتم تسديد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بما يعادل قيمته بالجنيه المصري، وفقًا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسميًا من البنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك المستحقة.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتوفير مرونة في التعاملات المالية مع مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، بما يدعم تنافسية هذه المشروعات ويعزز البيئة الاستثمارية في مصر.

وتهدف الخطوة أيضًا إلى تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في عمليات المحاسبة الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي، بما يتماشى مع السياسات النقدية للدولة والإجراءات المتبعة لتعزيز استقرار الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تسهيل العمليات التجارية للمشروعات الاستثمارية التي تعتمد على المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، ويدعم جهود الدولة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

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