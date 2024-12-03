الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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مدير تعليم الجيزة يحوّل مدير مدرسة للتحقيق نتيجة إهماله في أعمال الصيانة والنظافة (صور)

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
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 قام سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية مكثفة شملت عددًا من المدارس بإدارتي منشأة القناطر وأوسيم.

وخلال الجولة، التي رافقه فيها محمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية، قام وكيل الوزارة بتقييم الأداء المدرسي عن قرب، حيث زار عددًا من المدارس، من بينها مدرسة الشهيد محمد عادل أحمد الطويل، ومدرسة المصطفى الثانوية، ومدرسة الجلاتمة الجديدة، ومدرسة المناشى الابتدائية القديمة.

مدير تعليم الجيزة يشدد على أهمية الاهتمام بنظافة المدارس وصيانتها

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الاهتمام بنظافة المدارس وصيانتها، وتفعيل دور الإشراف التربوي والأخصائيين الاجتماعيين، وتحسين جودة التعليم، كما وجه بتكريم عدد من المعلمات المتميزات في مدرسة الجلاتمة الجديدة تقديرًا لجهودهن.

توجيه عقوبات إدارية لمدير مدرسة نتيجة إهماله في أعمال الصيانة والنظافة

وقام وكيل الوزارة بتوجيه عقوبات إدارية لمدير مدرسة الشهيد محمد عادل أحمد الطويل نتيجة إهماله في أعمال الصيانة والنظافة، كما وجه بتكليف مدير المرحلة بتواجده في مدرسة برطس الإعدادية المشتركة ومتابعة تنفيذ التعليمات السابقة، وأمر بسرعة استعجال قرار الشئون القانونية لمدير المدرسة.

كما وجه وكيل الوزارة بتغيير لافتة مدرسة الأمل للتعليم الأساسي، والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة، واستخدام المشاركة المجتمعية في بعض الأعمال.

وفي ختام جولته، أكد وكيل الوزارة أهمية النظافة والمتابعة المستمرة كركيزة أساسية لتحقيق التقدم الحضاري في مجال التعليم، مشددًا على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين في العملية التعليمية لتحقيق هذا الهدف.

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