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وظائف جديدة في وزارة الري والموارد المائية 2025، اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف جديدة في وزارة
وظائف جديدة في وزارة الري والموارد المائية 2025، فيتو

ينتظر العديد من شباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وبالتحديد الحاصلون على كليات الهندسة  إعلان  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف جديدة  في وزارة الري والموارد المائية 2025.

وظائف جديدة في وزارة الري والموارد المائية 2025

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية عن وظائف جديدة  في وزارة الري والموارد المائية 2025، وذلك في يناير المقبل 2025.

وظائف جديدة في وزارة الري والموارد المائية 2025، واتفق الدكتور هانى سويلم وزير الري والموارد المائية والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  على إجراء مسابقة تكميلية في شهر يناير 2025 لتلبية احتياجات الوزارة من المهندسين 

 

شروط التعيين في الحكومة 

 

ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 شروط التعيين في الوظائف الحكومية أمام كل من يريد الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بهذه الوظائف.

وشملت شروط التعيين في الوظائف الحكومية: 

1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

 

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديـًا.

 

الأوراق المطلوبة 

 

وتشمل الأوراق المطلوبة التقدم، لوظائف جديدة في وزارة الري والموارد المائية 2025، صور شخصية صورة الرقم القومي سارية صور كارنية نقابة المهندسين صورة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صورة المؤهل الأعلى إن وجد صورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية _شهادة التأهيل.

وظائف جديدة  في وزارة الري والموارد المائية 2025
وظائف جديدة  في وزارة الري والموارد المائية 2025

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على وظائف بوزارة الري علي مدى 3 سنوات، ويتم تعيين كل عام 238 شخصا.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم بتنفيذ المسابقة، وظائف جديدة  في وزارة الري والموارد المائية 2025، في إطار تطبيقه لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

كما يقوم المتقدم لتلك المسابقات التي يتم الإعلان عنها من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز ليس فقط ذلك بل يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين والمقبولين من خلال الموقع  .

وظائف جديدة في وزارة الري والموارد المائية 2025،كما يخضع المتقدمون لتلك المسابقات لعدد من الاختبارات الإلكترونية من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز ويخضع المتقدمون لاختبار إلكتروني يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوي وآخر للتخصص.

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