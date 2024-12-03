وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يشهدان توقيع عقد إغلاق وتأهيل مقلب قلابشو للمخلفات

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء توقيع عقد إغلاق وتأهيل المقلب العمومي للمخلفات بقلابشو بمحافظة الدقهلية وذلك ضمن أنشطة مشروع مصرف كيتشنر والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ٧٩ مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٨ مليون يورو.

وقع على العقد الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتور هشام شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ( ايكارو ) وتبلغ تكلفة العقد حوالي ١٠ مليون يورو.

جاء ذلك في مقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومصطفى أسعد ممثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وفريق استشارى دعم تنفيذ المشروع تحالف شكرتي ليبان كونسلت وايجيس.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشروع تطهير مصرف كيتشنر و الذي سيعود بالنفع على ملايين المواطنين في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، من خلال تحسين الأحوال البيئية والصحية، وتطهير المياه، وهو ما ينعكس على دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأشارت إلى حرص الوزارة على التعاون مع باقي الوزارت والجهات المعنية على الالتزام بالبرنامج الزمنى المقرر للأعمال الجاري تنفيذها ضمن مراحل المشروع فيما يخص مكون المخلفات الصلبة وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقى الأعمال وتذليل كافة التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ بما يضمن نجاح هذا المشروع المهم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التعاقد على حوالي ٨٠٪؜ من المشروعات المستهدفة ضمن مكون المخلفات الصلبة ومنها إنشاء ٤ مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ والدقهلية ومشروع إنشاء ٢ محطة وسيطة بالدقهلية والغربية وتم ترسية مشروع اغلاق ومشروع تأهيل ورفع كفاءة ٩ جراجات بالمحافظات الثلاث فضلا عن تدريب العاملين على المنظومة بالمحافظات لتأهليهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالشراكة البناءة مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والتعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة لإنجاح هذا المشروع الهام.

مشروع تصميم وإنشاء 4 مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار المشروع تم تنفيذ مناقصات بينها طرح وترسية عدد 4 مناقصات وهى مشروع تصميم وإنشاء 4 مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بالدقهلية ( مصنع بلقاس ) وبمحافظة كفر الشيخ ( مصنع دسوق والحامول وكفر الشيخ ) بتكلفة 38 مليون يورو ومشروع انشاء عدد 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية بتكلفة 3.8 مليون يورو ومشروع تأهيل وغلق مقلب قلابشو بمحافظة الدقهلية بمساحة 55 فدان وبتكلفة 10 مليون يورو.

ومن جانبه أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين خدمة النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجميع مراكز المحافظة،لافتًا إلى وجود تعاون وتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ووضع الخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه سيتم أعمال غلق وتأهيل المقلب طبقا للأسس والاشتراطات البيئية المنظمة لهذا الشأن من خلال وضع طبقات نظام التغطية للتراكمات ثم تثبيت نظام لإدارة الغازات السلبية الناتجة عن المقلب ونظام معالجة بسوائل الرشيح إن وجدت بالإضافة إلى وضع نظام لتصريف مياه الأمطار.

محافظ الدقهلية: العقد الخاص بمشروع غلق وتأهيل مقلب المخلفات بقلابشو هو الرابع

وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال سيتم تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية للموقع والسياج والمناظر الطبيعية ومباني الموقع والطرق الداخلية، وأشار إلى أن يعتبر العقد الخاص بمشروع غلق وتأهيل مقلب المخلفات بقلابشو هو الرابع الذي تم توقيعه ضمن أنشطة تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

وتقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بخالص شكره وتقديره باسم جميع مواطنى محافظة الدقهلية للسيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية للدعم الذي قدمته خلال الفترة الماضية فى ملف تحسين البيئة والنظافة والدعم المستمر الذى تقدمه لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

إعادة تأهيل مصرف كيتشنر

وقال مصطفى أسعد مسؤول البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: يؤكد التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أهمية مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر متوافقًا مع التزام البنك بالإدارة المستدامة للمياه وحماية البيئة في مصر.

وأضاف مصطفى أسعد: وباعتباره أحد المبادرات التي قدمت حلول مالية مبتكرة في قطاع المياه وبدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي، يهدف هذا المشروع إلى معالجة التحديات الحرجة مثل التلوث والاستدامة الزراعية في منطقة دلتا النيل، بداية من جمع ومعالجة المخلفات الصلبة إلى التخلص الآمن منها. ويساهم إعادة تأهيل مصرف كيتشنر بشكل مباشر في تحسين الصحة العامة، والحد من المخاطر البيئية، وتعزيز إنتاجية الأراضي الزراعية، والتي تعد حيوية للأمن الغذائي في مصر.

ومن جانبه، قدم الدكتور هشام شريف الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظة علي الثقة في الشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات ذات طابع عالمي في مجال غلق ومعالجة المقالب العشوائية القديمة، وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ( ايكارو ) أن منظومة إغلاق ومعالجة المقالب العشوائية علي مستوى المحافظات المصرية ستتطور بشكل ايجابي طبقا لمخرجات العمل في هذا المشروع الرائد والذي يمثل بداية حقيقة للتعامل بشكل ميداني لاغلاق المقالب العشوائية على مستوى المحافظات المصرية بفكر مصري.

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