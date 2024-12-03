أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية برامج الشراكة الدولية في توفير فرص للباحثين المصريين، للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالاتهم الأكاديمية وتحسين قدراتهم.

التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من الصين لبرامج الماجستير والدكتوراه

وفي هذا الإطار أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، عن منح للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه مقدمة من جمهورية الصين الشعبية طبقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في عدد من المجالات وتشمل؛ (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، وبناء شبكات الاتصالات والمعلومات، والأمن السيبراني، وعلوم الهندسة البحرية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الصناعية، والعلاج الطبيعي، واللغة الصينية وآدابها)، وكذلك التخصصات التي تخدم رؤية مصر 2030.

وأفاد الإعلان أنه يمكن للراغبين في التقدم للمنحة استيفاء استمارة التقديم من الموقع الإلكتروني:

ووضع كود رقم 8181 على الاستمارة.

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والمستندات المطلوبة يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني:



علمًا بأن آخر موعد للتقدم 9/1/2025.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات؛ لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، ورؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس ولفيف من قيادات الوزارة.

وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية

في البداية، رحب الدكتور أيمن عاشور بالسادة رؤساء الجامعات، مؤكدًا أهمية عقد ورشة العمل لتبادل الأفكار والرؤى حول آليات تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.

نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي

وأشار الوزير إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية؛ بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزيز المهارات اللغوية، وتطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية.

تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية

وأضاف الوزير أن السنة التأسيسية ستساهم في تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل التعلم وجعله أكثر جاذبية للطلاب.

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