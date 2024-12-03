الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الشعر المستعار والمخدرات والهواتف، قائمة بأكثر محاولات التهريب بمطار القاهرة (صور)

المضبوطات بحوزة رجال
المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، في تحرير 57 محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي ضد ركاب أجانب ومصريين لتتزايد الإنجازات المحققة بواسطة رجال الإدارة المركزية.

جمارك مطار القاهرة الدولي

وجاءت المضبوطات عبارة عن مخدرات بأنواعها وعبوات متنوعة تحتوي علي مخدر وزيت الماريجوانا، شرائط وادوية بها أقراص وكبسولات لعقاقير مدرجة في جداول المخدرات، وعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات أيضا، اسلحة بيضاء متنوعة ومناظير تركب على سلاح ناري ونظارة مزودة بكاميرات للتنصت.

كما جاءت المضبوطات عبارة عن بضائع بمختلف أنواعها تليفونات، وأجهزة لاب توب، نظارات، عدسات،  "هاردات" ومستلزمات  وقساطر وأجهزة  طبية ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات تجميل، قطع غيار متنوعة، مستلزمات الهواتف المحمول، أدوية باهظة الثمن،  شيش الكترونية ومستلزماتها، سبائك ذهبية، كميات كبيرة من ( الشعر الطبيعي المستعار، والعاج، واسطوانات الـ play station، والمناظير الطبية وقطع غيارها، والأدوية والفيتامينات ومستحضرات التجميل ومنها أدوية الإجهاض، وعملات أجنبية أبرزهم ( أكثر من مليون ونصف ريال سعودي أخفاهم راكب ولم يفصح عنهم طبقا لقوانين البنك المركزي وغسل الأموال).

محاضر الضبط الجمركي بمطار القاهرة الدولي

يذكر أنه تم تحرير 254 محضر ضبط جمركي في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر واكتوبر الماضية، ليصل إجمالي المحاضر التي تم تحريرها بواسطة رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي بقيادة الدكتور ماجد موسى إلى ٣١١ محضر ضبط خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر الماضية.

تأتي تلك الإنجازات في ظل تنفيذ  القوانين بأسلوب وأداء وتعامل راقي مع الركاب مواطنين وأجانب رغم تنوع وتطور طرق الإخفاء والتحايل بواسطة الركاب محاولي التهريب ومخالفي القوانين، حيث تم ذلك بمجهود كبير ومتميز لكافة الإدارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارات الفحص بالأشعة  برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام والإدارات الصباحية وأبرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من رئيس مصلحة الجمارك السابق الشحات غتوري ونائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك شريف الكيلاني ودعم ومساندة من وزير المالية احمد كجوك.

وفي سياق آخر، بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي فعاليات البرنامج التدريبي Basic Airport Operation  لعدد 15 من المتدربين  من المطارات الإفريقية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الأفارقة في مجالات الطيران المدني المختلفة. 

القابضة للمطارات والملاحة الجوية تنظم دورة تدريبية للأشقاء الأفارقة في مجال المطارات  


ويهدف البرنامج التدريبي الذي يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الي نقل التجربة المصرية لـمطار القاهرة الدولى  للدول الأفريقية من خلال تقديم فهم شامل للعمليات اليومية للمطارات من خلال عدة موضوعات من بينها  إدارة العمليات الأرضية، إدارة الركاب والخدمات، الأمن والسلامة في المطارات بالإضافة إلى التعرف علي أهم  المفاهيم البيئية والتنظيمية.

 

 

تقدم كامل الدعم لكافة الأشقاء الأفارقة في مجال المطارات


وفى هذا السياق، صرح المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن الشركة القابضة تقدم كامل الدعم لكافة الأشقاء الأفارقة في مجال المطارات وذلك انطلاقًا من دور  مصر الريادي في هذا المجال  خاصة مع امتلاك مصر للإمكانيات الفنية والتدريبية التي تؤهلها لذلك مع إمكانية تقديم تدريب عملي on site Training  لتقديم تجربة متكاملة  ، مضيفا أن الشركة القابضة للمطارات حريصة علي المشاركة في كافة الفعاليات الإفريقية والتي كان آخرها المشاركة في المعرض المصاحب للجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الإفريقية AFRAA  .

وأكد عرب أن الشركة القابضة تضع كافة إمكاناتها في المجالات التدريبية والاستشارية والملاحية وكذلك تقديم  سبل التعاون المعلوماتي والفني لكافة الدول الإفريقية الشقيقة.

وفي سياق آخر، احتفلت مصر للطيران_الناقل الوطني المصري ببدء انتقال جميع رحلاتها الجوية (من وإلى جدة) من الصالة الشمالية إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مطلع شهر ديسمبر 2024. 

مصرللطيران تنقل رحلاتها إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز

جاء ذلك بحضور الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية ومحمد فؤاد مدير مكتب جدة، والرئيس التنفيذي لمطار جدة وعدد من قيادات المطار.

تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام

وتعتبر هذه الخطوة جزءً من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوفير تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وفى إطار الاهتمام بتقديم أفضل خدمة للمسافرين، وتوفير أحدث الخدمات التي تواكب التوسعات الكبيرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وجدير بالذكر أن مصر للطيران تعد الشركة رقم 19 التي بدأت بالفعل تشغيل رحلاتها من الصالة الجديدة بمطار جدة الدولى.

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