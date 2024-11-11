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أخبار مصر

وزير الطيران المدني يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

اجتماع وزير الطيران
اجتماع وزير الطيران المدني مع سفير فرنسا بالقاهرة

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام  الوزارة السفير إريك شفاليه السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لتعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم العلاقات  الثنائية بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني.

العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا 

ويأتي هذا اللقاء في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر وفرنسا والممتدة لسنوات طويلة ؛ والتى  شهدت نموًّا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات المشتركة، من بينها  دراسة إمكانية تعديل الاتفاقية الثنائية فى مجال النقل الجوي والموقعة بين سلطتي الطيران المدني المصري والفرنسي، وسبل دفع جهود الشراكة الفعالة في مجال تطوير المطارات والأرصاد الجوية والتقنيات الحديثة والمتطورة في مجال النقل الجوي.

مشروعات التطوير في قطاع الطيران المدني

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الطيران بالسفير الفرنسي والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين،، حيث استعرض الوزير خطة الوزارة وجهودها التنموية في مواصلة مشروعات التطوير والتي يأتي على رأسها تطوير قطاع المطارات المصرية من حيث الإدارة والتشغيل، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة،، لاسيما في ضوء الإمكانيات التي يحظى بها قطاع الطيران المدني المصري، مضيفًا بأن الوزارة تحرص على تعميق أطر التعاون والتنسيق الفعال مع شركائها الاستراتيجيين في كافة المجالات، خاصة وأن فرنسا تعد شريكا تجاريًا واقتصاديًا بالغ الأهمية بالنسبة لقطاع الطيران المدني المصري بشكل خاص وللدولة المصرية بشكل عام.

ومن جانبه أعرب السفير الفرنسي عن شكره وتقديره لوزير الطيران المدني و لحفاوة الاستقبال ، قائلًا أن "أنظمة الملاحة الجوية والمطارات والطائرات هي مجالات أساسية للشراكات الثنائية " ؛ مؤكدًا عن استعداد بلاده الكامل نحو دعم أفاق أرحب من التعاون الفعال مع قطاع الطيران المدني المصري في كافة الأنشطة.

وأكد حرص الجانب الفرنسى  الدائم لدعم مسيرة التنمية الشاملة بمصر،، لافتًا بأن هناك العديد من الشراكات الفرنسية المصرية قد أثبتت نجاحها في عدة مجالات وعلى رأسها قطاع الطيران المدني بأنشطته المختلفة كما أشار  السفير الفرنسي عن تطلع العديد من الشركات الفرنسية بالاستثمار في المشروعات التنموية بقطاع المطارات المصرية، بما يدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

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