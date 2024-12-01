الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل

مشاركة الطيران المدني
مشاركة الطيران المدني في مبادرة بداية

اختتمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران من خلال كلية الدراسات المتخصصة  فعاليات اليوم الرابع من برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل، والذي شهد على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الحيوية والتى تلبى احتياجات الشباب وتساعد على تنمية مهاراتهم.

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة الطيران المدني في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية تحت شعار  بداية جديدة لبناء الإنسان".
 

قدمت الدكتورة عائشة عبدالحفيظ ورشة عمل حول مهارات التواصل الفعال ثم تلاها ورشة عمل حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الإجتماعى قدمها الدكتور باسم فاروق، وفى اليوم الثالث من البرنامج قدمت داليا رشدى محاضرة عن مهارات المقابلة الشخصية وكيفية الاستعداد لها، واختتم الدكتور عماد مصطفى البرنامج بتقديم مهارات خدمة العملاء وفن التسويق.

مشاركة وزارة الطيران المدني في المبادرة

وأعرب جميع المحاضرين من العاملين بالطيران المدني عن سعادتهم بالمشاركة فى المبادرة والتواصل الجيد مع الشباب الذين حرصوا على التسجيل بالمبادرة، كما أشادوا بشكل كبير بالموضوعات المقدمة والتى تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

وشهدت ختام فعاليات البرنامج حضور نخبة من قيادات الكلية، كان على رأسهم نشأت صلاح  وكيل كلية الدراسات المتخصصة، حيث تم توزيع شهادات حضور البرنامج على الشباب المشاركين من المحافظات المختلفة، كما تم إجراء استطلاع للرأي وتقييم البرنامج، والذي وجد استحسان من الجميع مشيدين بمحتوى وجودة ما تم تقديمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران كلية الدراسات المتخصصة وزارة الطيران وزارة الطيران المدني المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بداية جديدة لبناء الإنسان

مواد متعلقة

تفاصيل جلسة مزاد لبيع 30 سيارة مخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة، الشروط الخاصة لدخول المزاد، وبنود محددة للتراخيص

بالتعاون مع أيرباص.. تسليم شهادات البرنامج التدريبي لإعداد القادة لـ 30 متدربًا من مصر للطيران

تحرير 37 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة خلال أكتوبر الماضي

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي

مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات شركة فلاي أديل القادمة من جدة

وزير الطيران المدني يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

مصادر تكشف لـ «فيتو» ملامح ضوابط الحج السياحى.. أسعار الموسم الجديد تبدأ بـ220 ألف جنيه وأزمة فى تسعير برامج 5 نجوم بسبب السكن.. تعاون مصرى سعودى لتلافى سلبيات الموسم الماضي

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا

مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو)

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

جريمة تهز القليوبية،عاطل يذبح زوجته وطفليه ويشعل النيران في والدته وشقيقه

منوعات

المزيد

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض

أميرة ويلز تتحدث عن أفضل هدية في عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية بداية ديسمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث صحيح في سورة المطففين وأسمائها وسبب النزول

142 عاما على تعيين الإنبابي شيخا للأزهر.. تولى المشيخة مرتين واستقال لهذا السبب

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟

المزيد
الجريدة الرسمية