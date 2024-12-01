ظاهرة سماسرة المرضى.. جريمة إنسانية

في أروقة المستشفيات الحكومية وعلى أبواب أقسام الطوارئ والاستقبال، يظهر مشهد مؤلم يتكرر يومًا بعد يوم، حيث ينتشر ما يُعرف بـ سماسرة المرضى، أولئك الذين يتاجرون بمعاناة البشر، مستغلين حاجتهم للعلاج والرعاية الصحية.

شبكة غير أخلاقية للسماسرة ببني سويف

هؤلاء السماسرة ليسوا سوى حلقة ضمن شبكة غير أخلاقية، تعمل لصالح مستشفيات استثمارية ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة، لجذب المرضى أو ذويهم نحو خدماتهم مقابل عمولات مغرية.

المستشفيات الحكومية، رغم جهود الدولة لتحسينها، ما زالت تعاني من نقص في بعض الخدمات الحيوية، مثل أسرة العناية المركزة، والأدوية، والفحوصات الطبية كالأشعة والتحاليل، هذه الفجوات استغلها سماسرة المرضى، الذين وجدوا في هذه البيئة مرتعًا خصبًا لإيقاع المرضى في شباكهم.

وتكمن خطورة الأمر في أن بعض العاملين بالمستشفيات الحكومية، يتعاونون مع هؤلاء السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المرضى الذين يعانون أصلًا من ضيق الحال.

عمولة سماسرة المرضى ببني سويف

سماسرة المرضى يعملون مقابل عمولة يتقاضونها من تلك المستشفيات أو المراكز والمعامل والصيدليات، عن كل حالة مرضية ينجحون في التغرير بها أو بمرافقيها وإقناعهم، فعلى سبيل المثال، تتجاوز عمولة نقل مريض إلى سرير عناية مركزة 1000 جنيه، بينما يحصلون على نسب محددة من تكلفة التحاليل أو الأدوية التي يُقنعون المرضى بشرائها.

هذه الظاهرة البغيضة تُجهض جهود الدولة المبذولة لتحسين المنظومة الصحية، وتلقي بظلالها القاتمة على صورة المستشفيات الحكومية التي يجب أن تكون ملاذًا آمنًا للفقراء قبل الأغنياء، ورغم أن إدارات المستشفيات قد لا تكون على علم بهذه الممارسات، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع للتصدي لهذه الكارثة الإنسانية والأخلاقية.

أماكن انتشار سماسرة المرضى ببني سويف

نناشد الجهات المعنية في محافظة بني سويف التحرك الفوري والحاسم لمكافحة هذه الظاهرة التي باتت معروفة للجميع، فهؤلاء السماسرة منتشرون أمام وداخل مستشفى بني سويف الجامعي ومستشفى بني سويف التخصصي، ومعظم المستشفيات المركزية بمراكز المحافظة، ومواقعهم وممارساتهم باتت مكشوفة.

المسؤولية هنا جماعية؛ من الإدارات الصحية إلى الأجهزة الأمنية، لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه الشبكات التي تنتهك إنسانيتهم وكرامتهم، ومن منطلق أن الإعلام هو صوت الشعب، فإننا نؤدي دورنا في تسليط الضوء على هذه الظاهرة، عسى أن نجد استجابة جادة توقف نزيف المرضى ومعاناتهم على يد هؤلاء السماسرة.

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