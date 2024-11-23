كلمة "عيب" في مسلسلات رمضان

أنا أعتبرها كلمة "قليلة الأدب"، ومسيئة للأخلاق، والأعراف، وهي أيضا من قبيل العيب، الذي لا تقبله الأسرة المصرية، ويستحيل أن يرضاه أبٌ لابنته، أو ابنه، وأمٌ لابنتها، أو ابنها.

ما يزيد الطين بلة أن تلك الكلمة" الأبيحة " تكررت في أكثر من مسلسل رمضاني، أذيع على الشاشات المصرية، ومن حسن الطالع أني لم أشاهده إلا بعد إعادته على فضائية أخرى.

“صاحبتي”

هذه الكلمة تتفوه بها فتيات أو شباب، أثناء قيام أحدهم بتعريف فتاة بصحبته لأصدقائه أو أقاربه، ليقول: فلانة "صاحبتي".

والعكس يحدث عندما تقوم الفتاة بتعريف شاب بصحبتها لأخريات: "فلان.. صاحبي".

الكلمة صدمت أذني، فأنا أسمعها لأول مرة.. وربما كنت ممن يوصفون بأنهم (دقة قديمة). ولكن هل الأسرة المصرية، في الصعيد وبحري والبندر تعرف هذه الكلمة؟! هل هناك علاقة بين الرجل والمرأة، إن لم تكن ابنته أو أخته أو أمه، أو قريبته، سوى الخطوبة أو الزواج؟!

كيف طاوعت كاتب السيناريو يده ليكتب مثل هذه الكلمة التي أعتبرها نابية؟! هو بهذا يساهم في تدمير المجتمع المصري، وهدم القيم المصرية التي تعتبر من أهم ما يميز مصر المحروسة، بلد آل البيت، وأولياء الله الصالحين، والأزهر الشريف.

دور الأزهر الشريف

وبمناسبة ذكر الأزهر الشريف، أقترح أن تتشكل لجنة، على غرار لجنة متابعة (الإسلاموفوبيا)، لرصد مثل تلك المحاولات التي تستهدف نسف القيم والأخلاقيات الإسلامية والتقاليد الشرقية.

وهناك اقتراح آخر، وهو أن يسبق اسم المسلسل، عبارة (هذا المسلسل يحتوي على عبارات بذيئة، نرجو ابتعاد الأطفال وكل من لديه ذرة من حياء).. وليس (للكبار فقط)، فلربما كان الكبير يتسم بالحياء.

نقابة الإعلاميين قامت بدورها كاملا في فضيحة ياسمين الخطيب، (لا داعي لذكر التفاصيل هنا)، فحققت معها ثم قررت إيقاف البرنامج.. ألا توجد جهة تؤدي هذا الدور بالنسبة للدراما التليفزيونية، حتى لو كانت (مباحث الآداب)؟!!!

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج “شاي بالياسمين” على قناة النهار، لمدة ستة أشهر وتغريم القناة مائتي ألف جنيه، وإنذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعي وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف، عقب استضافتها البلوجر هدير عبد الرازق، حيث تلفظت بكلمات مسيئة للأهلاق والعادات والتقاليد المصرية.

وأتصور أنه من أجل الحفاظ على مستقبل الأسرة المصرية أن يصدر عن نقابة الممثلين، ونقابة السينمائيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكل الجهات والهيئات المعنية، ميثاق شرف يتحقق من خلاله انضباط المسلسلات، والأفلام، وكذلك الحوارات التليفزيونية.ر أنه من أجل الصالح العام، لابد من صدور تنبيه عامقتراح آخر، وهو أن يكتب قبل عنوان المسلسل، عبارة (هذا المسلسل يحتوي على عبارات بذيئة، نرجو ابتعاد الأطفال وكل من لديه ذرة من حياء).. وليس (للكبار فقط)، فلربما كان الكبير يتسم بالحياء.

وهناك اقتراح آخر، وهو أن يكتب قبل عنوان المسلسل، عبارة (هذا المسلسل يحتوي على عبارات بذيئة، نرجو ابتعاد الأطفال وكل من لديه ذرة من حياء).. وليس (للكبار فقط)، فلربما كان الكبير يتسم بالحياء.