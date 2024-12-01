12 عمل، البطولة النسائية تسيطر في مسلسلات رمضان 2025

حرص النجمات علي التواجد بقوة خلال السباق الرمضاني لعام 2025، حيث تشاركن أكثر من 12 فنانة في مسلسلات رمضان 2025، ولكل منهم قصة مختلفة عن الآخرين.

وترصد فيتو خلال هذا التقرير مسلسلات رمضان 2025 النسائية فقط.

مسلسل ضل حيطة

وتخوض النجمة ياسمين صبري بطولة مسلسل ضل حيطة وتجسد ياسمين خلال أحداث المسلسل، شخصية ربة منزل وتقع في خلافات مع زوجها، ويشارك في بطولة مسلسل ضل حيطة بجانب ياسمين صبري ونيقولا معوض، كل من ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغفران محمد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

مسلسل لام شمسية

ويواصل فريق عمل مسلسل لام شمسية تصوير أحداثه، ويلعب بطولة العمل كل من أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، صفاء الطوخي، ثراء جبيل وغيرهم من الفنانين، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

وتقابل حبيب

وتخوض الفنانة ياسمين عبدالعزيز سباق رمضان بمسلسل وتقابل حبيب ويشاركها بطولة العمل كل من كريم فهمي، وخالد سليم، صلاح عبد الله، أنوشكا، بسنت شوقي، رشوان توفيق، نيكول سابا، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل كامل العدد 3

ويشارك صناع مسلسل كامل العدد بالجزء الثالث منه، ويشارك في بطولة كامل العدد 3 نفس نجوم المواسم السابقة وهم دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، من إخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل إش إش

وانتهت الفنانة مي عمر بطلة مسلسل إش إش من تصوير مشاهد العمل الذى تدور أحداثه في إطار شعبي حول راقصة شعبية والتي تجسدها الفنانة مي عمر، ويشاركها في المسلسل كل من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، عصام السقا، إنتصار، محمد شرنوبي، شيماء سيف، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل شباب امرأة

كما ستبدأ النجمة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد شباب إمرأة والعمل من إخراج أحمد حسن.

مسلسل عايشة الدور

دنيا سمير غانم تشارك بمسلسل عايشة الدور في رمضان 2025، والعمل سيكون من 15 حلقة فقط.



مسلسل ناقص ضلع

وتبدأ النجمة نيللي كريم تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد ناقص ضلع في بداية ديسمبر بعد أن أنتهي مؤلف العمل من كتابة أغلب حلقات المسلسل المكون من 15 حلقة، وذلك استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

مسلسل ظلم المصطبة

وتشارك النجمة ريهام عبد الغفور هذا العام بمسلسل ظُلم المصطبة، ويخوض بطولة مسلسل ظُلم المصطبة بجانب ريهام عبد الغفور كل من إياد نصار، وفتحى عبد الوهاب، من تأليف محمد رجاء، ومن إخراج هاني خليفة.

مسلسل حقي وحقك

وأعلنت النجمة روجينا عن مشاركتها في دراما رمضان 2025، والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج مي ممدوح.



مسلسل أشغال شقة 2

ويحمل الموسم الجديد من مسلسل أشغال شقة 2 العديد من المفاجآت ووجود العديد من ضيوف الشرف بالمسلسل والذين يضفون نكهة خاصة على المسلسل، ويُشارك في بطولة أشغال شاقة كل من هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف بالمسلسل، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مسلسل بمية دهب لهيفاء وهبي

وبعد غياب أكثر من 6 سنوات، تعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للمشاركة في مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل بمية دهب، ويقوم مخرج العمل باختيار باقي أبطال العمل وذلك استعدادًا لتصويره الشهر المقبل، المسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج مرقس عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.