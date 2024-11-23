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بالتعاون مع أيرباص.. تسليم شهادات البرنامج التدريبي لإعداد القادة لـ 30 متدربًا من مصر للطيران

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

 شهدت أكاديمية مصر للطيران للتدريب حفلًا مميزًا لتسليم شهادات البرنامج التدريبي لإعداد القادة “Leading Leaders Program” الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة أيرباص لعدد 30 متدربًا من مصر للطيران.

 

بالتعاون مع أيرباص، تسليم شهادات البرنامج التدريبي لإعداد القادة لـ 30 متدربًا من مصر للطيران

 شهد الحفل حضور المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران، وريم عرابي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية، من جانب مصر للطيران. 

 ومن جانب أيرباص، حضر الدكتور عماد بن عبد الله مدير الحسابات العالمية أيرباص الشرق الأوسط وأفريقيا، وآدم مكجونيجال الرئيس التنفيذي Airbus beyond، وأليس كونتوس-رئيس وحدة الأعمال الخارجية Airbus beyond، وبيتر تشادويك مستشار القيادة وإدارة المشاريع، ومحاضر الفرقة Airbus beyond، حيث تم تسليم الشهادات للمشاركين الذين أتموا البرنامج بنجاح. 


ويهدف "برنامج إعداد القادة" إلى تطوير مهارات القيادة والإدارة لدى المشاركين، مما يسهم في تعزيز الكفاءة والاحترافية في صناعة الطيران.

وقد أعرب المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن امتنانه لأيرباص علي تقديم هذا البرنامج  التدريبي لإعداد القادة الذي أقيم في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2024، والذي كان فرصة كبيرة لتطوير المهارات القيادية وتعزيز القدرات الإدارية من خلال الاستفادة من الخبرات والمعرفة المقدمة من المحاضرين المتميزين من شركة أيرباص العملاقة في مجال النقل الجوي.

 

إعداد قادة المستقبل في مجال الطيران

 وكذلك أكد الدكتور عماد بن عبد الله مدير الحسابات العالمية أيرباص أفريقيا والشرق الأوسط في كلمته خلال الحفل، على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن البرنامج يعد خطوة استراتيجية نحو إعداد قادة المستقبل في مجال الطيران، كما أشاد بالتعاون المثمر مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والذي يعكس التزام الشركتين بتطوير المهارات القيادية.

 

وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية وورش العمل التي تم تصميمها لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في بيئة العمل الديناميكية.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي شركة أيرباص وأكاديمية مصر للطيران للتدريب لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية مشتركة لتطوير صناعة الطيران في المنطقة.

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