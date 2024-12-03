رئيس كاف يقدم التعازي في ضحايا مذبحة ملعب غينيا

أعرب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حزنه الكبير بعد حادث التدافع الذي وقع في غينيا.

وكانت تقارير إخبارية افادت بأن الحادث أودى بحياة أكثر من 50 مشجعًا، وأسفر عن إصابة آخرين أثناء مباراة كرة قدم في ملعب 3 أبريل، بمدينة نزيريكوري.

ووقعت هذه المأساة خلال بطولة كرة قدم ودية بين مدينتي نزيريكوري ولابي، حسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي كاف.

وقدم موتسيبي، تعازيه الخالصة وتعازي كاف لعائلات الضحايا، ولمسؤولي الاتحاد الغيني لكرة القدم، ولشعب غينيا، متمنيا أيضا الشفاء العاجل للمشجعين المصابين.

وقتل عشرات الأشخاص، الأحد الماضي، إثر اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة لكرة القدم في نزيريكوري جنوب شرقي غينيا، وفق قول مصادر طبية لوكالة "فرانس برس".

وأوضح طبيب في المستشفى الإقليمي، اشترط عدم كشف هويته، أن "هناك نحو 100 قتيل"، لافتًا إلى أن الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى.

وأشار إلى وجود جثث ملقاة على الأرض في ممرات المستشفى، وأن "المشرحة ممتلئة" وفق تعبيره.

من جهته، أفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".

وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، الكثير من الجثث، فيما تُظهر مقاطع أخرى مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.

والتزمت الحكومة الصمت حيال المأساة.

وقال شاهد عيان إن "كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحَكَم.. ثم غزا مشجعون الملعب".

وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر عام 2021، وأدى اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد.

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