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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، توجو تتقدم علي غينيا الاستوائية بهدف في الشوط الأول

منتخب توجو
منتخب توجو

يتقدم منتخب توجو علي نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وسجل هدف التقدم لمنتخب توجو اللاعب ياو أنور في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات أمم إفريقيا 

ويحتل منتخب الجزائر المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، ويتواجد منتخب غينيا الاستوائية  في المركز الثاني برصيد 8 نقاط. 

في حين أن منتخب ليبيريا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وفي المركز الأخير يقع فيه منتخب توجو بنقطتين.

وتقام تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 من مرحلة واحدة بمشاركة 48 منتخبا، تم تقسيمها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، يتأهل منها المتصدر والوصيف.

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