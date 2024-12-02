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رياضة

"كاف" يعدل موعد مباراة بلاك بولز الموزمبيقي والمصري بالكونفيدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًّا من لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرها بتعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي بالبطولة الكونفدرالية.

 

"كاف" يعدل موعد مباراة بلاك بولز الموزمبيقي والمصري بالكونفيدرالية

وتقرر أن يلتقي فريق المصري مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها على إستاد دو زيمبيتو بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو لتقام في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الثالثة عصر اليوم ذاته.


وجاء القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به إدارة النادي المصري لتغيير موعد المباراة وذلك لظروف الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بالعاصمة  مابوتو في مثل هذا الوقت من العام.

 

مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع المصري بالمجموعة الرابعة رفقة كل من: الزمالك، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

 

ترتيب مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

1-المصري 3 نقاط 

2-الزمالك  3 نقاط

3- إنيمبا   0

4- بلاك بولز  0

وحقق نادي المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على نظيره إنيمبا النيجيري بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية.


مواعيد مباريات المصري في كأس الكونفدرالية 

الجولة الأولى.. المصري × إنيمبا النيجيري، 27 نوفمبر 2024 (2-0)

- الجولة الثانية.. بلاك بولز الموزمبيقي × المصري، 8 ديسمبر 2024.

- الجولة الثالثة.. الزمالك × المصري، 15 ديسمبر 2024.

- الجولة الرابعة.. المصري × الزمالك، 5 يناير 2025.- الجولة الخامسة.. إنيمبا النيجيري × المصري، 12 يناير 2025.

- الجولة السادسة.. المصري × بلاك بولز الموزمبيقي، 19 يناير 2025.

 

مباراة المصري وبيراميدز

الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًّا من أنياب بيراميدز بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على إستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي والمباراة الوحيد في الدقيقة 54.

 

ترتيب المصري بيراميدز بالدوري

وقفز فريق المصرى لقمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10  نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل، سجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في ترتيب دوري nile برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل، وخسارة وحيدة سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

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