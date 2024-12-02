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100 قتيل في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم بـ غينيا (فيديو)

اشتباكات بين مشجعين،
اشتباكات بين مشجعين، فيتو

قتل عشرات الأشخاص، أمس الأحد، إثر اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة لكرة القدم في نزيريكوري جنوب شرقي غينيا، وفق قول مصادر طبية لوكالة "فرانس برس".

وأوضح طبيب في المستشفى الإقليمي، اشترط عدم كشف هويته، أن "هناك نحو 100 قتيل"، لافتًا إلى أن الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى.

وأشار إلى وجود جثث ملقاة على الأرض في ممرات المستشفى، وأن "المشرحة ممتلئة" وفق تعبيره.

من جهته، أفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".

وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، الكثير من الجثث، فيما تُظهر مقاطع أخرى مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.

والتزمت الحكومة الصمت حيال المأساة.

وقال شاهد عيان إن "كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحَكَم.. ثم غزا مشجعون الملعب".

وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر عام 2021، وأدى اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد.

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مباراة لكرة القدم غينيا شبكات التواصل الاجتماعي الجنرال مامادي دومبويا

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