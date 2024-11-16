موتسيبي يقترب من الفوز بولاية ثانية لرئاسة كاف بالتزكية

تشير الأنباء الواردة من داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، إلى عدم وجود مرشحين آخرين لمنافسة الجنوب الأفريقي باتريس موتسيبي على منصب رئاسة الكاف، وبالتالي تزكية الجنوب أفريقي رئيسا لولاية ثانية لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2029.

عضويات المكتب التنفيذي للكاف

أما ما يتعلق بعضوية المكتب التنفيذي للكاف، فمن المقرر إجراء الانتخابات على 8 مقاعد مع التجديد النصفي لبعض مقاعد عضوية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث يرتقب دخول ما لا يقل عن 6 أعضاء جدد لعضوية الكاف، لاسيما بعد ما انتهت عهدة التونسي وديع الجريء لظروف خاصة.

كما قدم الجيبوتي سليمان وابيري ترشيحه لعضوية الفيفا رفقة الكاميروني مامادو سيدو نجويا والنيجري جبريل حميدو والبوتسواني ماكلين ليتشوز بعد خسارة الانتخابات المحلية في بلاده، إضافة إلى القُمرية كنيزات إبراهيم مع استمرار ترشح الليبيري مصطفى راجي والسيشلي ألفيس سيتشي.

عودة الجزائر للمكتب التنفيذي في كاف

وبحسب موقع "winwin" كشف مصدر في الكاف عن أبرز المرشحين الجدد لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث لن تشهد الانتخابات نفس قوة وصراع انتخابات عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث سيخوض عدد من المرشحين الانتخابات أبرزهم: الجزائري وليد صادي الذي سيخوض الانتخابات على مقعد شمال أفريقيا بعد انسحاب التونسي حسين جنيح في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشح.

كما سيخوض الليبيري مصطفى راجي الانتخابات على مقعد غرب أفريقيا A، وكورت أوكراكو رئيس الاتحاد الغاني سينافس على عضوية مقعد غرب أفريقيا B، وعلى عضوية مقعد جنوب القارة يخوض الانتخابات الثنائي وابيلي بابيتسنغ رئيس اتحاد بوتسوانا وألفيس سيتشي رئيس اتحاد سيشل. وعلى مقعد شرق ووسط أفريقيا يدخل الانتخابات والاس كاريا رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم.

المنتهية ولايتهم في المكتب التنفيذي للكاف

بذكر أن قائمة المسؤولين المنتهية ولايتهم، والذين ستجرى على مناصبهم انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بالقاهرة، يوم 12 مارس من العام المقبل 2025، تتضمن الأسماء التالية.

الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي على منصب الرئيس، إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي، التونسي وديع الجريء، والليبيري مصطفى راجي، والنيجري جبريل حميدو، والكاميروني مامادو سيدو نغويا، والجيبوتي سليمان وابيري، والسيشلي ألفيس راجا، والبوتسواني ماكلين، والسيدة كنيزات إبراهيم من جزر القمر.

الأعضاء المنتهية ولايتهم في المكتب التنفيذي لفيفا

أما الأعضاء الأفارقة المُنتهية ولايتهم في مجلس الفيفا فهم: البنيني مارتين شاكوس والمالي ماموتو توريه من الناطقين باللغة الفرنسية، والنيجيري أمادو بينيك من الناطقين باللغة الإنجليزية، والمغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة من الناطقين باللغة العربية والإسبانية والبرتغالية، وذلك قبل المصادقة على إلغاء التقيد بمعيار اللغة، وتشغل السيدة عائشة يوهانسون من سيراليون مقعد المرأة عن القارة.