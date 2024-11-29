السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة أمين عام نقابة المهن الرياضية ببني سويف أثناء تقديم واجب عزاء

الراحل الكابتن عماد
الراحل الكابتن عماد عبد الخالق، فيتو

توفي الكابتن عماد عبد الخالق، أمين عام نقابة المهن الرياضية بـ بني سويف، منذ قليل، أثناء تأديته واجب العزاء في وفاة والدة صديقيه، بقاعة مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، في مشهد مؤثر هز الأوساط الرياضية والمجتمعية بالمحافظة.

 

وفاة رياضي أثناء تقديم واجب عزاء

وشهدت القاعة حالة من الصدمة والحزن بين الحاضرين فور التأكد من وفاته، بعد أن سقط الكابتن عماد مغشيًّا عليه فجأة أثناء تقديمه واجب العزاء، ليتم نقله على الفور إلى إحدى المستشفيات القريبة، ولكن، وفقًا للتقارير الطبية الأولية، أكد الأطباء وفاته إثر أزمة قلبية مفاجئة. 

عرف الراحل بمسيرته المميزة في مجال الرياضة بـ بني سويف، حيث كان له دور بارز في تطوير الأنشطة الرياضية بالمحافظة، ترأس خلالها نادي متحدي الإعاقةـ كما كان رمزًا للعطاء والعمل النقابي، حيث لم يدخر جهدًا في خدمة أعضاء نقابة المهن الرياضية والرياضيين بشكل عام. 

 

خسارة كبيرة للرياضة في بني سويف

وقد أثرت وفاته بشكل كبير في الأوساط الرياضية والاجتماعية بـ محافظة بني سويف، حيث نعاه العديد من زملائه ومحبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم العميق لرحيله المفاجئ، وأفادت مصادر مقربة من أسرة الفقيد أن مراسم الجنازة ستقام غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد عمر بن عبد العزيز، حيث سيدفن بمقابر العائلة. 

وقال الكابتن توني عثمان، رئيس نادي الشبان المسلمين بـ بني سويف، إن وفاة الكابتن عماد عبد الخالق ليست فقط خسارة لعائلته وأصدقائه، بل هي أيضًا خسارة كبيرة للرياضة في بني سويف، حيث كان يعتبر من الشخصيات المؤثرة التي تركت بصمة واضحة في هذا المجال، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وفاة شابين من بني سويف في حادثين منفصلين أثناء عملهما بليبيا والسعودية

بالأسماء، إصابة 11 شخصًا في حادثي انقلاب سيارتين ببني سويف

أحمد شعبان رئيسًا ومحمد فارس نائبًا لاتحاد طلاب جامعة بني سويف

محافظ بني سويف يطمئن من المواطنين على أسعار سلع سوق اليوم الواحد (صور)

التأمين الصحي ببني سويف ينفذ برنامجًا تدريبيًّا لتنمية مهارات مديري الإدارات

مدير تعليم إهناسيا ببني سويف يتابع التقييمات مع دفاتر درجات المعلمين

محافظ بني سويف يتابع حل مشكلات المواطنين باللقاء المفتوح

وزير التعليم يوجه بمكافأة مديري 4 مدارس خلال زيارة مفاجئة ببني سويف

قطار ينهي حياة طالب ثانوي أثناء ذهابه إلى المدرسة ببني سويف

تحدت العادات والتقاليد، "أم بسمة" أول سيدة "دليفري" على سكوتر ببني سويف (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية