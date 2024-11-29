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وفاة شابين من بني سويف في حادثين منفصلين أثناء عملهما بليبيا والسعودية

وفاة شابين من بني
وفاة شابين من بني سويف أثناء عملهما بليبيا والسعودية، فيتو

توفي شابان من محافظة بني سويف، إثر تعرضهما لحادثين منفصلين أثناء عملهما في ليبيا والسعودية، وسادت حالة من الحزن بقريتيهما لوفاة الشابين خارج البلاد، داعين المولى عز وجل أن يتقبلهما في الشهداء. 

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

 

وفاة شاب من بني سويف أثناء عمله في ليبيا

ويستعد أهالي قرية «رياض باشا» التابعة لمركز بني سويف، لتشييع جثمان الشاب «إبراهيم سعيد مثل» نجار مسلح، يبلغ من العمر 17 عاما، والذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث سقوط من أعلى «سقالة» أثناء عمله في ليبيا.

وينتظر أهالي قرية «رياض باشا» وصول جثمان «شهيد الغربة» مساء اليوم الجمعة، لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييعه لمثواه الأخير، غدا السبت، بمقابر الأسرة، حيث سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي القرية عقب وصول نبأ وفاته منذ 4 أيام.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بـ بني سويف لدفتر عزاء لنعى الفقيد حيث أكد الجميع على حسن أخلاقه وسيرته الطيبة وكان محبا للجميع، ما جعل نبأ وفاته صدمة للجميع، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله في منزلة شهداء الغُربة.

 

وفاة شاب من بني سويف أثناء عمله في السعودية

 

وسادت حالة من الحزن والحسرة بين أهالي قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا في بني سويف، منذ وصول نبأ وفاة ابن القرية «محمد رجب عيد» الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء عمله في السعودية، بعيدًا عن أهله وأصدقائه. 

 

وأكد أحد أهالي قرية سدمنت الجبل بـ بني سويف، أن الشاب «محمد رجب» لم يمضِ على زواجه الكثير، وزوجته على وشك ولادة طفلهما الأول، حرمه القدر من احتضان صغيره ورعايته، ليكتب الله له نهاية مبكرة في بلاد الغربة، نحتسبه عند الله من شهداء الغربة، ونسأل الله أن يتقبله برحمته الواسعة، وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يعوّض أهله وزوجته وأحبابه خيرًا ويُلهمهم الصبر والسلوان. 

 

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