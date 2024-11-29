بالأسماء، إصابة 11 شخصًا في حادثي انقلاب سيارتين ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، وقوع حادثي انقلاب سيارتين ربع نقل، نتج عنهما إصابة 11 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

الحادث الأول وقع بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل في مصرف بالقرية، ووجهت بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة 8 أشخاص، وهم: عبد العال زكي محمد (71 سنة) باشتباه كسر بالقدم الأيمن، إسلام أحمد محمد (24 سنة) باشتباه كسر بالذراع الأيمن، محمد نبيل محمد (19 سنة) بكسر بالقدم اليمنى، نبيل محمد شعبان (40 سنة) باشتباه كسر بالساق الأيمن، أحمد شعبان أحمد (50 سنة) بجرح قطعي بالرأس، سيد عبد المقصود محمد (72 سنة) بسحجات وكدمات، حسن محمد حميدة (45 سنة) بكدمات بالجسم، وسيد شعبان أحمد (46 سنة) بكدمات بالجسم.

إصابة 3 أشخاص في حادث ببني سويف

والحادث الثاني وقع إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من كارتة "بياض العرب" بـ بني سويف، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة، ووجهت بانتقال سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص: خالد حسين فريد (29 سنة) بسحجات وكدمات متفرقة، مصطفى هلال حسين (27 سنة) باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد رأفت عبد العال (30 سنة) بجرح قطعي بالقدم اليسرى حوالي 7 سم.

تم نقل المصابين في الحادثين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتحررت المحاضر اللازمة لإخطار الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية.

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