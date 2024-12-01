رغم ارتفاع الطن 2500 جنيه، انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت بالأسواق

انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت اليوم انخفاضًأ ملحوظًا في الأسواق، إذ تراوحت الانخفاضات في سعر زجاجة الزيت ما بين 8 جنيهات و12 جنيها باختلاف النوع؛ بالرغم من الارتفاعات في أسعار الزيت الخام التي تراوحت ما بين 1000 و2500 جنيه في الطن، ما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

وعليه «فيتو» تستعرض أسعار زجاجة الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، إضافة إلى سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة؛ في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 8 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 79.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 57 إلى 100 جنيه للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

12 جنيهًا انخفاضًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 12 جنيهًا في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 84 جنيهًا، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر زيت الذرة بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 95.7 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 99.1 جنيه، بانخفاض 10.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 66500 جنيه، بارتفاع 2500 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

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