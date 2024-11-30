الأحد 01 ديسمبر 2024
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اقتصاد

وصل لـ 7 جنيهات، انخفاض أسعار الزيت في الأسواق

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت اليوم السبت، انخفاضًا في الأسواق، إذ تراوحت الانخفاضات في سعر زجاجة الزيت ما بين 3.5 جنيه و7 جنيهات باختلاف النوع؛ ما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

وعليه «فيتو» تستعرض أسعار زجاجة الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، إضافة إلى سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة؛ في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 4 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 87.7  جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

5.5 جنيه انخفاضًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 5.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 95.9 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 70 جنيهًا إلى 130 جنيها للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 105.3 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 150 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 109.4 جنيه، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 160 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 56 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
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تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

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آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

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