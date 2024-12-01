محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار (صور)

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، لبحث سبل توفير فرص استثمار وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين لدعم الاقتصاد القومي.

محافظ الدقهلية بترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار،

تم الاجتماع بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية ،واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني،والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ،و عصام حجاج مدير الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المعنية وعدد من رؤساء المراكز والمدن.

الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية جديدة

واستعرض" مرزوق" خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو تعديل نشاط أو إضافة أنشطة جديدة لمشروعات قائمة،وأشار إلى أن اللجنة لا تمانع الموافقة على قيام وتنفيذ المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي وتحقق خطة التنمية المستدامة بشرط استيفاء كافة الموافقات الفنية والقانونية للأجهزة والجهات المختصة.

المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين

وأكد "مرزوق" أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن،وطالب بضرورة تضافر جميع الجهود من أجل أن تتحول الدقهلية إلى عاصمة صناعية، مشيرا إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مصانع جديدة ومشروعات تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج مصر إليها.

وأوضح أن الدقهلية تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال ولديهم الخبرات في مجال الصناعة والأعمال والقدرة على انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة،كما تمتلك الأيدي العاملة المدربة والخبرات المتنوعة في العديد من مجالات العمل التي تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

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