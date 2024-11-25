السويدي: الانتهاء من ترفيق جميع المناطق الصناعية عام 2025

أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أنه من المستهدف أن يشهد عام 2025 الانتهاء من ترفيق كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مع سهولة التخصيص، مشيرا الى أن هناك خطوات كثيرة اتخذتها الدولة لدعم القطاع الصناعي ، ويأتي على رأسها الأراضي الصناعية وسهولة التراخيص.

الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه الاتحاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي، والذي شهد عرض فيلم عن الصناعة المصرية.

3 مراكز حالية جاهزة للصناعات الصغيرة

وأشار السويدي إلى وجود 3 مراكز حالية جاهزة للصناعات الصغيرة، تم الانتهاء من تخصيص واحد بالكامل، ونصف الثاني، بينما الثالث ما زال متاحا نظرا للحصول عليه مؤخرا.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات، أنه رغم التحدي الكبير الذي واجه القطاع الصناعي في بداية تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إلا أن هذا الأمر أصبح أكثر نقطة جاذبة للاستثمار بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن تعيين وزير الصناعة في منصب نائب رئيس الجمهورية للتنمية الصناعية يعطي مؤشرا على مدى الاهتمام بالقطاع الصناعي، خاصة في ظل عقد اجتماعات اسبوعية لمدة ساعات للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتي شهدت حل الكثير من المشكلات التي تواجه القطاع.

مصر سوق واعدة في ظل انخفاض تكلفة العمالة والطاقة

أضاف السويدي، أن أهمية تحرير سعر الصرف تزداد عند ارتفاع نسبة المكون المحلي في الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، منوها بأن مصر سوق واعدة في ظل انخفاض تكلفة العمالة والطاقة، مع وجود فرص كبيرة للتصدير.

وأشار السويدي إلى وجود أراض جاهزة للاستثمار الصناعي على مستوى الجمهورية نتيجة استرداد الاراضي التي تم الاعتداء عليها ولم تعد صالحة للزراعة مرة أخرى.

العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية

واكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لافتًا إلى دور المراكز التي تم تنفيذها لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية بحوافز مميزة، مع العمل بالتعاون مع الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية المتنوعة.

وأشارالسويدي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية، ساهمت في تحقيق الانضباط في الأسواق، وبالتالي كانت أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين نحو السوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية بصورة أكبر، مؤكدًا أن ما يلمسه هو أن أبواب الحكومة مفتوحة دومًا للمستثمرين بخاصة المصنعين.

رئيس الوزراء يشهد افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور فاعل يضم عددًا من الوزراء، والمحافظين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات، وكبار المسئولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، وممثلي قطاع المصارف والكيانات الاقتصادية الصناعية والتجارية، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مركز المنارة للمؤتمرات، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربيًّا وإفريقيًّا وعالميًّا.

ويعقد خلال الملتقى هذا العام عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية، ويضم قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية، مع معرض يضم 18 قطاعًا صناعيًا لأول مرة.

وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول تطور القطاع الصناعي المصري والفرص الواعدة به، واستعراض نتائج تطوير عدد من المصانع والشركات خلال السنوات الماضية وتوسع أنشطتها وثمار ذلك في دفع حجم الصادرات الوطنية، إلى جانب التطرق لتأثيرات النهوض في قطاعات الطرق والمدن الجديدة والموانئ والبنية الأساسية في تعزيز فرص النمو الصناعي في السوق المصرية، وجذب شركات عالمية لضخ استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات، وخطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دور المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية في إعداد الكوادر الصناعية المؤهلة، سعيًا للتوسع في اعتماد وسائل التكنولوجيا في التصنيع، بما يؤكد مضي الدولة المصرية في سعيها لتهيئة كافة الفرص لدعم الصناعة.





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