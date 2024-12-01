محافظ الأقصر يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين بالمنطقة الصناعية (صور)

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، المنطقة الصناعية بالبغدادى بمركز ومدينة البياضية للوقوف على احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين بالمنطقة، وذلك برفقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

محافظ الأقصر يتفقد المنطقة الصناعية



وتفقد المحافظ خلال الجولة موقع موزع الكهرباء الذي سيتم تركيبه لتوصيل أعمال الكهرباء للمرحلة الثالثة بالمنطقة لخدمة عدد 15 مصنعا، حيث وجه المحافظ بالبدء الفوري في التنفيذ على أن يتم الإنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني الموضوع، كما وجه المحافظ خلال الجولة بتمهيد عدد من الطرق بالمنطقة بالمرحلة الثالثة لتسهيل حركة مرور الحافلات وربطها بالطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.

تفاصيل زيارة محافظ الأقصر للمجمع الصناعي



كما قام المحافظ بتفقد عدد من المصانع بـ المجمع الصناعي بالبغدادي لمتابعة سير العمل بها، وكذلك الوقوف على مطالب المستثمرين بتلك المصانع، كما اطمأن المحافظ على انتظام شبكة المياه بالمنطقة فى جميع الأوقات على مدار اليوم، مؤكدًا على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمصانع والمشروعات القائمة، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية بالمنطقة.



رافق المحافظ خلال الجولة، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس مدينة البياضية المهندس محمود شاهين، واللواء أحمد محمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ونجلاء عبد الصادق مدير الإدارة العامة للتنمية الصناعية لإقليم جنوب الصعيد، ومصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس ناجح رمضان رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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