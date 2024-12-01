صحة الدقهلية: اجتماع للتدريب على بطاقة الأداء المتوازن BSC بمنشآت الرعاية الأساسية

تراس الدكتور تامر الطنبولى وكيل صحة الدقهلية للطب الوقائي، اليوم، اجتماع إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمديري الادارات ومساعديهم وللتدريب على برنامج بطاقة الأداء المتوازن BSC.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية بشأن تهيئة ورفع كفاءة الفريق الصحى من العاملين بمنشآت الرعاية الأساسية وفي إطار المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأولية.

التدريب على بطاقة الآداء المتوازن وتفعيل عيادة الاخصائي المسائية

وصرح الدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الاجتماع بحث إلى جانب التدريب على بطاقة الآداء المتوازن وتفعيل عيادة الاخصائي المسائية وخدمة الطوارئ بمنشأت التطوير بنسبة ١٠٠%.

تفعيل المرور الانضباطي

وشدد وكيل المديرية للطب الوقائى خلال الاجتماع على تفعيل المرور الانضباطي وملفات طلب الأسرة ولجنة السجلات ولجنة الإحالة بالمنشآت الصحية بالإضافة متابعة الحالات الإيجابية من الأمهات والاطفال ببرنامج IMCI

عدم تكدس النفايات بوحدات الرعاية الاساسية

كما وجه بالاهتمام بعدم تكدس النفايات بوحدات الرعاية الاساسية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في وحدات تطوير بنسبة لا تقل عن 90% إلى جانب المواصفات القياسية لمكافحة العدوى.

تفعيل ملفات طلب الأسرة

وتناول المجتمعون تفعيل ملفات طلب الأسرة ومتابعة لجنة التشجيع على الرضاعة الطبيعية وصرف الألبان وحوكمتها عن طريق الرعاية الاساسية. فضلًا عن لحالات الإيجابية المكتشفة في المبادرات والأمراض المزمنة وتذليل العقابات للحصول على الخدمة

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