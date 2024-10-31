وصفات طبيعية للشعر المتقصف، أبرزها زيت جوز الهند وزيت الأرجان

وصفات طبيعية للشعر المتقصف، تعاني بعض النساء من مشكلة تقصف الشعر، التي تؤثر على مظهر الشعر وصحته، ويحدث التقصف نتيجة عدة عوامل، منها استخدام المواد الكيميائية القاسية، التعرض للحرارة المفرطة، التلوث، قلة الترطيب، والتغذية غير السليمة.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أنه للتغلب على مشكلة تقصف الشعر، يمكن الاستعانة بطرق طبيعية تحافظ على صحة الشعر وتعيد له بريقه وقوته.

وصفات طبيعية للشعر المتقصف

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في هذا التقرير، بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج الشعر المتقصف وتحسين مظهره.





1. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من الزيوت الشهيرة التي تُعتبر علاجًا فعَّالًا للشعر المتقصف. يتميز بقدرته على اختراق بصيلات الشعر وتغذيتها بعمق، مما يساعد على تقوية الشعر وتقليل تكسره. يُفضل تدفئة كمية صغيرة من زيت جوز الهند، وتدليك فروة الرأس والشعر به بلطفة، وتركه لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين قبل غسله بالشامبو. يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

2. العسل وزيت الزيتون

العسل يُعتبر مرطبًا طبيعيًا فعّالًا للشعر، إذ يُساعد في ترطيب الخصلات الجافة ويُقلل من تقصفها. وزيت الزيتون غني بالفيتامينات والمعادن التي تُغذي الشعر وتُحسن مظهره. لتحضير هذه الوصفة، يُمزج ملعقتين من العسل مع ملعقتين من زيت الزيتون، ثم يُوزع الخليط على الشعر بالكامل. يُغطى الشعر بغطاء بلاستيكي ويُترك لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة، ثم يُغسل بالشامبو. يمكن تطبيق هذه الوصفة مرة أسبوعيًا.



3. قناع الأفوكادو والبيض

الأفوكادو يحتوي على الدهون الصحية وفيتامينات "E" و"B" التي تغذي الشعر وتقلل من تقصفه، في حين يعمل البيض على تقوية الشعر بفضل البروتينات. لتحضير هذه الوصفة، يُهرس نصف حبة أفوكادو وتُمزج مع بيضة واحدة، ثم يُوزع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف. يُترك القناع لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء البارد والشامبو. يمكن تكرار الوصفة مرتين في الشهر.

4. جل الصبار (الألوفيرا)

الألوفيرا تحتوي على إنزيمات تُساعد في ترطيب الشعر وتحسين مرونته، ما يجعله علاجًا فعّالًا للتقصف. لتحضير هذه الوصفة، يُستخرج جل الصبار من أوراقه الطازجة ويُوضع على الشعر وفروة الرأس، ويُترك لمدة ساعة ثم يُغسل بالماء الدافئ. يُنصح بتكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيًا للحفاظ على صحة الشعر.

5. زيت الأرجان

يُعرف زيت الأرجان باسم "الذهب السائل" لما له من فوائد كبيرة على الشعر، فهو يحتوي على الأحماض الدهنية وفيتامين "E" التي تُغذي الشعر بعمق وتمنحه مظهرًا لامعًا. يُوضع القليل من زيت الأرغان على أطراف الشعر المتقصف بعد الاستحمام، ويُترك دون غسيل. يمكن استخدامه يوميًا للحفاظ على رطوبة الشعر وتقليل التقصف.

وصفات للشعر

6. خل التفاح والماء

خل التفاح يساعد في إعادة توازن درجة حموضة فروة الرأس ويعمل على تنعيم الشعر وتقليل تكسره. لتحضير هذه الوصفة، يُمزج ربع كوب من خل التفاح مع كوب من الماء، ويُوضع المزيج على الشعر بعد غسله بالشامبو ويُترك لبضع دقائق، ثم يُغسل بالماء البارد. يمكن استخدام هذه الوصفة مرة أسبوعيًا لتحسين مظهر الشعر.

7. ماسك الزبادي والعسل

يُعتبر الزبادي مرطبًا طبيعيًا للشعر الجاف، بينما يعمل العسل على تغليف الشعر بطبقة واقية تحميه من العوامل الخارجية. لتحضير هذا الماسك، تُخلط ملعقتان من الزبادي مع ملعقة من العسل، ويُوزع الخليط على الشعر ويُترك لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله. يُفضل استخدام هذا الماسك مرة كل أسبوعين.

نصائح تساعدك للعناية بالشعر المتقصف

بالإضافة إلى استخدام الوصفات الطبيعية، هناك بعض العادات اليومية التي تحافظ على صحة الشعر وتقلل من تقصفه، التي تستعرضها فى السطور التالية:

تجنب استخدام الأدوات الحرارية بشكل مفرط: مثل مكواة الشعر ومجففات الشعر، حيث أن الحرارة تؤدي إلى جفاف الشعر وتكسره.

استخدام مشط ذو أسنان واسعة: يساعد المشط ذو الأسنان الواسعة في تقليل تجاذب الشعر وتكسره أثناء التمشيط.

التغذية السليمة: يجب تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر، مثل الأسماك، والمكسرات، والخضروات الورقية.



وأخيرًا أوضحت خبيرة العناية بالشعر، أن العناية بالشعر باستخدام الوصفات الطبيعية يعد خيارًا آمنًا وفعّالًا للتخلص من مشكلة تقصف الشعر.

وتتطلب هذه الوصفات بعض الصبر والاستمرارية، لكن مع الوقت، ستلاحظين تحسنًا كبيرًا في صحة شعرك وملمسه.

ومن المهم أن تترافق هذه الوصفات مع عادات صحية للحفاظ على نتائج جيدة ودائمة.