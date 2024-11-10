تأجيل أول ألبوم لفرقة BTS بعد التجنيد لعام 2026

تأجيل ألبوم فرقة الكيبوب BTS الكامل إلى النصف الأول من عام 2026 والتي كان من المتوقع أن يكون في منتصف 2025م بعد إنتهاء مدة الخدمة العسكرية لجميع الأعضاء في يونيو من العام المقبل.

على الرغم من أن اعضاء الفرقة كانوا نشطين في مشاريع فردية أثناء خدمتهم العسكرية، إلا أن المعجبين وعالم الموسيقي ينتظر غودة الفرقة الأكثر تاثيرًا فى العالم مجددًا، وبالأخص شركة HYBE، التي تواجه تباطؤ في معدلات الأربحا والنمو منذ دخول أعضاء الفريق إلى الجيش الكوري لاداء خدمتهم العسكرية الجبرية في ديسمبر لعام 2023.

وأعلنت الشركة خلال بيان أرباح الربع الثالث لها، على لسان المدير المالي لي كيونغ جون أن الفرقة من المتوقع أن تتابع أنسطتها كمجموعة في عام 2026، فقال: "نحن حاليًا في مناقشات مع الأعضاء حول قيامهم للأنشطة في عام 2026".

وأضاف لي، "بينما من شأن العودة الكاملة للفرقة أن تولد إيرادات كبيرة، نتوقع أنها لن تمثل حصة عالية من أرباحنا كما في الماضي، حيث يساهم فنانينا الآخرون ومشاريعنا الجديدة أيضًا في النمو".

وأكد المدير المالي لشركة HYPE أنه حتى مع الانخفاض المتوقع في حصة إيرادات BTS وقت عودتها، فإن ألبوم BTS كفرقة كاملة ستكون مفيدة بشكل كبير لشركة HYBE، نظرًا لأن الوكالة تواجه تحديات داخلية وخارجية حال]صا بسبب الفضائح المتتالية، فإن توقيت عودة BTS كفرقة كاملة أصبح أكثر ترقبًا من أي وقت مضى.