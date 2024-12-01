الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

حبة البركة تعالج الأمراض الالتهابية وتحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد حبة البركة
فوائد حبة البركة

فوائد حبة البركة، حبة البركة من الأعشاب الطبية الشهيرة التى تستخدم منذ القدم فى الطب القديم وذكرت فى الطب النبوى وأوصانا بها الرسول الكريم.

وفوائد حبة البركة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم والدهون الصحية وينصح الخبراء بتناولها.

أهمية تناول حبة البركة 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن حبة البركة (أو كما تعرف في بعض البلدان العربية بالحبة السوداء) من النباتات الطبية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، وتتميز حبة البركة بعدد من الفوائد الصحية التي جعلتها تحظى بشعبية كبيرة، سواء في علاج الأمراض أو في تعزيز الصحة العامة، ويعود هذا الاهتمام إلى المركبات الكيميائية الفعالة التي تحتوي عليها حبة البركة، مثل الثيموكينون والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن والفيتامينات.

فوائد حبة البركة 
فوائد حبة البركة 

فوائد حبة البركة للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد حبة البركة للصحة:-

  • تعتبر حبة البركة من أقوى الأعشاب التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة، حيث تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، مما يساعد على تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم، وتشير الدراسات إلى أن حبة البركة تعمل على زيادة إنتاج الخلايا المناعية، مما يعزز قدرة الجسم على محاربة الأمراض والعدوى.
  • حبة البركة لها فوائد كبيرة لصحة القلب، حيث يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل مستويات الكولسترول الضار، وتحتوي على أحماض دهنية أوميجا 3 التي تعزز صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، كما أن مضادات الأكسدة في حبة البركة تحسن الدورة الدموية وتساعد في حماية القلب من الأمراض المزمنة.
  • تساعد حبة البركة في تقليل الالتهابات في الجسم بفضل خصائصها المضادة للالتهاب، وتعتبر مفيدة في علاج الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الأمعاء، ويمكن يمكن استخدامها لتخفيف الألم والتورم المرتبط بهذه الأمراض.
  • تعتبر حبة البركة من الأعشاب التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، فهي تعمل على تنشيط حركة الأمعاء وتخفيف الانتفاخات والغازات، كما أنها تساعد في علاج التقلصات المعوية وتهدئة القولون العصبي، مما يجعلها خيار جيد لمن يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي.
  • تعتبر حبة البركة من العلاجات الطبيعية المفيدة للبشرة والشعر، حيث تحتوي على مكونات تساعد في ترطيب البشرة وتقليل ظهور حب الشباب والتهابات الجلد الأخرى، كما يمكن استخدامها لتحفيز نمو الشعر وتحسين صحته، حيث تحتوي على مركبات تغذي بصيلات الشعر وتحسن من قوة الشعر ولمعانه.
  • تمتاز حبة البركة بقدرتها على مكافحة البكتيريا والفطريات، وتشير الدراسات إلى أن زيت حبة البركة يمكن أن يكون فعال في علاج بعض الالتهابات الجلدية الناتجة عن الفطريات أو البكتيريا.
txt

فوائد حب الرشاد، ينظم ضغط الدم ويخلصك من مشاكل المعدة

txt

فوائد الحديد، يمنح الطاقة ويقلل من خطر الولادة المبكرة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فوائد حبة البركة حبة البركة فوائد حبة البركة للصحة الحبة السوداء الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد سحرية للموز قبل النوم

5 فوائد صحية للخرشوف في فصل الشتاء (إنفوجراف)

فوائد زيت الليمون، يخفف نزلات البرد والإنفلونزا ويحسن المزاج

فوائد الكركم، يعالج التهابات المفاصل ويحمي من أمراض القلب والسرطان

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لوفاة اللاعب عمرو كالوشا

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن اتفاق صندوق النقد

ليست النهاية، آخر ما كتبه عمرو كالوشا لاعب ساحة ناصر قبل وفاته بالشرقية

رئيس شعبة الذهب يكشف عن توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

السوري جمال الشريف يحسم الجدل بشأن صحة هدف الشياطين الحمر أمام البنك الأهلي

عملاق أوروبي جديد يدخل صراع ضم محمد صلاح

حقيقة إزالة مدافن الخانكة ورمي الجثث، محافظ القليوبية يفجر مفاجأة (فيديو)

حارس مانشستر سيتي: جماهير ليفربول تستحق ما فعله جوارديولا معهم

منوعات

المزيد

بعد إلغاء حكم الإعدام، إطلاق سراح المغني الإيراني توماج صالحي

100 قتيل في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم بـ غينيا (فيديو)

دراسة: التدخين الإلكتروني يؤذي الأوعية الدموية

بريطانيا تستعين بـ كلب بوليسي لمكافحة أمراض النباتات المدمرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز في الأسواق مساء اليوم الأحد 1/12/2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات بايك في ديسمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية