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صحة ومرأة

فوائد حبة البركة، تقاوم الالتهابات وتكافح العدوى وتقوي المناعة

حبة البركة, فيتو
حبة البركة, فيتو

فوائد حبة البركة، حبة البركة من الأعشاب الشهيرة التى لها نكتة مميزة وعادة تقدم فى المخبوزات أو مع السلطة والجبن ولها مذاق مميز ولا يقاوم.

وفوائد حبة البركة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكانت تستخدم في الطب القديم، وأمرنا الرسول الكريم بتناولها.

أهمية تناول حبة البركة 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن حبة البركة، والمعروفة أيضًا باسم الحبة السوداء أو الكمون الأسود، هي من النباتات التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، ولها مكانة خاصة في الطب النبوي، فقد وردت في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام"، وهذا يعكس مدى اهتمام الناس بها عبر العصور لفوائدها الصحية العديدة.

فوائد حبة البركة 

فوائد حبة البركة الصحية

وأضافت استشارى التغذية العلاجية،  أن من فوائد حب البركة التى تدفع لتناولها الآتي:

  • تحتوي حبة البركة على مضادات أكسدة قوية، مما يساعد في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، يُعتقد أن مركب الـ"ثيموكينون" الموجود في الحبة السوداء هو المسؤول عن هذه الخصائص، حيث يعمل على تحفيز إنتاج خلايا المناعة ومكافحة الجذور الحرة التي تساهم في تلف الخلايا.
  • حبة البركة لها تأثيرات مضادة للالتهاب، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من التهابات مزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض الجهاز التنفسي، والاستخدام المنتظم للحبة السوداء قد يساعد في تخفيف الألم والالتهاب المرتبط بهذه الحالات.
  • تعتبر حبة البركة مفيدة لصحة القلب حيث تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).
  • تساهم في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
  • حبة البركة فعالة في تحسين عملية الهضم والتخفيف من مشاكل المعدة مثل الغازات، والانتفاخ، وعسر الهضم.
  • يمكن استخدامها أيضًا كمكمل غذائي لتحسين صحة الكبد والكلى، حيث تُساعد في تنظيف الجسم من السموم وتعزيز وظائف هذه الأعضاء.
  • حبة البركة تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعلها فعالة في مكافحة العدوى والأمراض المعدية.
  • يمكن أن تكون مفيدة في علاج بعض الالتهابات الجلدية، والتهابات الجهاز التنفسي.
  • تساعد حبة البركة في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، يُعتقد أن استخدامها بانتظام يمكن أن يساهم في إدارة مرض السكري بشكل أفضل.

طرق استخدام حبة البركة 

وتابعت: تتنوع طرق استخدام حبة البركة في الحياة اليومية، حيث يمكن إضافتها إلى الطعام كتوابل لتعزيز النكهة والفوائد الصحية، كما يمكن تناول زيت حبة البركة كملعقة يوميًا أو استخدامه موضعيًا للعناية بالبشرة والشعر.

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حبة البركة فوائد حبة البركة أهمية تناول حبة البركة فوائد حبة البركة الصحية الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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