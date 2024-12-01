غسل الأموال، هكذا يكافح القانون مخاطر الجريمة الصامتة في مصر

تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، لما لها من تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، وفي مصر لم تقف التشريعات مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر، حيث أُقرت قوانين صارمة لكشف وتتبع الأموال المشبوهة ومعاقبة المتورطين ومنع تدفق الأموال غير المشروعة إلى البلاد.

كيف يعرف القانون جريمة غسل الأموال؟

ويعرف القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته غسل الأموال أنها العملية التي تهدف إلى إخفاء أو تغيير طبيعة أو مصدر أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وينص القانون على إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة.

كما ينص على إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل هذه الوحدة كجهة مستقلة مسؤولة عن تلقي تقارير المؤسسات المالية وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة إذا تبين وجود نشاط مشبوه، ويشدد القانون العقوبات، مع توسيع نطاق الجرائم المرتبطة بغسل الأموال لتشمل الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر.

ضوابط التعامل مع العمليات المالية المشبوهة

الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ويلزم القانون البنوك وشركات الصرافة بالتبليغ عن أي عملية تتجاوز قيمتها حدًا معينًا أو تظهر فيها أنماط غير معتادة وتجميد الأموال ويمكن للسلطات القضائية تجميد الأصول المشتبه في كونها ناتجة عن أنشطة غير مشروعة حتى انتهاء التحقيقات.

وبالنسبة للتعاون الدولي تعمل مصر مع جهات مثل مجموعة العمل المالي" (FATF) لتتبع الأموال العابرة للحدود وضمان عدم تهريب الأموال المشبوهة.

كما تشدد العقوبات، حيث تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.

تحديات مكافحة غسل الأموال في مصر

تتسم عملية غسل الأموال دائما بالتعقيدات الكبيرة عبر تقنيات معقدة تجعل اكتشافها صعبًا، مثل استخدام الشركات الوهمية أو العملات الرقمية، كما أن هناك نقصًا في الوعي، حيث تحتاج المؤسسات المالية إلى تدريب مستمر لموظفيها على تقنيات كشف العمليات المشبوهة ونفس الأمر بالنسبة للتنسيق الدولي، إذ تُعد الجرائم العابرة للحدود تحديًا كبيرًا بسبب صعوبة تتبع الأموال الموزعة عبر شبكات دولية.

لكن مع التطورات التكنولوجية، يتوقع أن تكون هناك إجراءات أكثر تطورًا مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط المشبوهة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل المعلومات حول العمليات المشبوهة.

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