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حوادث

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة

ضبط شخصين بتهمة غسل
ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.

 

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي 

 

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية   الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
 

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و قدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمين بـ(50 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة. 

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