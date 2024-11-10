الأحد 10 نوفمبر 2024
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سياسة

عقوبة التعاملات المالية المشبوهة في القانون

غسل الأموال، فيتو
غسل الأموال، فيتو

نص قانون مكافحة غسل الأموال على عقوبات صارمة للتعاملات المالية المشبوهة، حيث يفرض غرامات تصل إلى ضعف قيمة الأموال المغسولة في حال تعذر ضبطها، أو في حال نقلها لغيره بحسن نية. كما يعاقب المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامات مالية قد تبلغ أربعة أضعاف قيمة الأموال موضوع الجريمة.

عقوبات على الشخصيات الاعتبارية والمسؤولين الفعليين

ويتناول القانون أيضًا مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عند ارتكاب الجرائم من قبل موظفيهم، إذ يعاقب المسؤول الفعلي عن الإدارة بذات العقوبات، شريطة علمه بالجريمة أو نتيجة لإهماله واجبات وظيفته. ويشمل العقوبات أيضًا إمكانية توقيع غرامات مالية، والتزام الشخص الاعتباري بالتعويضات المالية عن المخالفات التي تحدث باسمه ولصالحه.

ويلزم القانون الشخصيات الاعتبارية المخالفة بنشر حكم الإدانة على نفقاتهم في صحف يومية واسعة الانتشار، ويمنح المحكمة سلطة وقف أنشطتهم لمدة تصل إلى سنة.

إجراءات صارمة للرقابة والمتابعة

كما يسمح القانون للجهات الرقابية باتخاذ عدة إجراءات تأديبية بحق المؤسسات المالية وغيرها حال مخالفة أحكامه، مثل توجيه تنبيهات، والإلزام بإزالة المخالفة خلال مدة محددة، وصولًا إلى منع أو تقييد الأنشطة المالية لمدة قد تصل إلى سنة. وتنظم اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات وآليات التنفيذ.

إعفاء المخبرين من العقوبة

وفي سياق ملاحقة الجناة، يمنح القانون إعفاءً من العقوبة للجناة المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة وبقية المتورطين، سواء قبل علم السلطات بالجريمة أو بعده في حال ساهم التبليغ في ضبط الجناة الآخرين أو الأموال المعنية.

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